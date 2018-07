Lege studentenkamer brandt volledig af Sander Bral

11 juli 2018

17u50 2 Om een nog onbekende reden brak er vanochtend rond elf uur opeens brandt uit in een studentenkamer in de Kruikstraat in Antwerpen. Er was veel rookontwikkeling door de vlammen en de schade is enorm groot.

De kamer, die op dit moment leeg staat, is onbewoonbaar verklaard. In de rest van het pand was niemand aanwezig waardoor er geen evacuaties moesten gebeuren.

Er vielen geen gewonden bij het incident.