Leffe brengt volledig alcoholvrij abdijbier op de markt TTR

15 november 2018

12u14

Bron: Belga 0 De snel groeiende markt van alcoholvrije bieren breidt uit met een volledig alcoholvrij abdijbier. Tot nu ging het vooral om alcoholvrije varianten van pils en andere lichtere bieren. AB InBev lanceert dit weekend op de horecabeurs in Gent de alcoholvrije variant van het abdijbier Leffe. Leffe 0.0% wordt het eerste volledig alcoholvrije abdijbier in België, zegt de brouwer.

Vele brouwers trekken de kaart van alcoholvrij bier (bier onder 0,5% valt in België onder de categorie niet-alcoholisch). Die bieren winnen volop marktaandeel, volgens de brouwgroep met hoofdzetel in Leuven bedraagt het marktaandeel in België 3,1 procent. Voor AB InBev is het de derde 0.0%-variant, na de pils Jupiler en het Hoegaarden-witbier.



Bij de speciaalbieren was er tot nu toe nog niet veel beweging. Brouwerij De Halve Maan uit Brugge, bekend van de Brugse Zot, lanceerde wel reeds de Sportzot. Het bier met 0,4 procent alcohol is het eerste alcoholvrije speciaalbier van het land, klonk het bij de lancering eerder dit jaar.

"We zijn fier dat we er dankzij de expertise van onze brouwmeesters als eersten in geslaagd zijn om nu ook een alcoholvrij bier te maken dat volledig trouw blijft aan de kwaliteit en authenticiteit van het eigenlijke Leffe abdijbier", zegt marketingdirecteur Arnaud Hanset van AB InBev West-Europa. Het bier vervoegt de verschillende Leffe-varianten op de markt en ligt vanaf januari in de winkelrekken.

AB InBev heeft als doel dat tegen 2025 wereldwijd minstens 20 procent van de biervolumes uit alcoholarme of alcoholvrije bieren moet bestaan.