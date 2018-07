Leeuwin Rani kon ontsnappen door foutje van verstrooide verzorger kg

05 juli 2018

10u15

Leeuwin Rani is wel degelijk door een menselijke fout kunnen ontsnappen, zo bevestigt intern onderzoek bij Zoo Planckendael. Een verzorger heeft per ongeluk de deuren van het leeuwenverblijf open laten staan, waardoor de leeuwin simpelweg naar buiten kon glippen. Dat schrijven de kranten van het Mediahuis en wordt bevestigd door het park . De medewerker krijgt een sanctie.

Uit het onderzoek blijkt dat de verzorger alleen aan het werk was in het gebouw en de sasdeuren van het verblijf uit verstrooidheid liet openstaan. De verzorger zal niet worden ontslagen, maar er volgen wel sancties, zo zegt woordvoerster Ilse Segers. Wat die sancties zullen inhouden, wordt nog besproken.

De dierentuin is wel in orde met alle veiligheidsvoorschriften en volgde de crisisprocedure naar behoren op, wordt verder geconcludeerd.



Om dergelijke situaties in de toekomst te vermijden, zal de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde Antwerpen (KMDA) een half miljoen investeren om de verblijven van gevaarlijke dieren als olifanten, mensapen en roofdieren beter te beveiligen. Het geld gaat zowel naar kooien in Planckendael als in de Zoo van Antwerpen.

Doodgeschoten

De tweejarige Rani werd op 21 juni doodgeschoten in Zoo Planckendael, nadat ze kon ontsnappen uit het leeuwenverblijf. Volgens de directeur van de zoo, Dries Herpoelaert, werd eerst drie uur lang geprobeerd om de leeuw te verdoven. Pas wanneer de leeuw een treinstel benaderde waar een viertal bezoekers zich hadden verstopt, besliste een politieagent van het snelle responsteam om het dier dood te schieten.