Leeuwin Rani is niet het eerste roofdier dat ontsnapt uit zoo. Deze tijgers, beren, apen en jachtluipaarden deden het haar voor bvb

21 juni 2018

16u39

Bron: Eigen berichtgeving 2 Het is niet de eerste keer dat een dier ontsnapt uit een dierentuin. Soms loopt het goed af voor het dier, maar vaak heeft de ontsnapping een tragische afloop. Vanochtend werd in het dierenpark Planckendael leeuwin Rani gedood nadat die ontsnapt was uit haar kooi. Ze werd doodgeschoten, omdat ze te veel in paniek was. Het sterkste verhaal dateert van meer dan 150 jaar geleden, toen een tijger ontsnapte uit de Antwerpse Zoo en een tocht maakte door het centrum van Antwerpen.

Tijger op wandel in Antwerpen

Op 7 juni 1868 ontsnapte een tijger uit de Zoo van Antwerpen. Het roofdier zat opgesloten voor transport in een kist, maar weet toch te ontsnappen. Het dier springt over de muren van de dierentuin en loopt vrij rond in het Centraal Station. Langs een verstomde treinconducteur wandelt het dier de Carnotstraat in. Iets verder bijt het eerst een paard dood . Vervolgens moet ook een man van 69 jaar eraan geloven. Jacques Vekemans, op dat moment directeur van de Zoo, zet samen met enkele personeelsleden de jacht in op de tijger. Gewapend met een geweer, een priem en de kooi. Het dier is ondertussen in de Statiestraat en wandelt in de richting van de Sint-Jacobsmarkt. Opgeschrikt door Vekemans en de verzorgers vlucht hij in de Lange Sint-Annastraat, waar hij ingesloten geraakt in de smalle Sint-Annagang. Een goed jager is Vekemans niet. Hoewel hij amper twee meter van de tijger staat, moet hij zeven keer schieten, en dan nog moet een buurtbewoner het dodelijke schot lossen. Adriaan de Braekeleer, kunstschilder, legde dat tafereel vast. Honderden Antwerpenaren drummen samen rond de steeg om een glimp op te vangen van de dode tijger.

Bokito verwondt bezoekers in Rotterdams dierenpark

De zilverruggorilla Bokito kwam op 18 mei 2007 in het nieuws toen hij uit zijn verblijf in Diergaarde Blijdorp in Rotterdam ontsnapte. Hij ontsnapte uit het verblijf, kon over de gracht springen en sleurde een bezoekster mee, die daarbij ernstig gewond raakte. De vrouw had diverse breuken, een verbrijzelde hand en meer dan honderd beten over haar hele lichaam. Ze bezocht hem vier dagen per week en had een speciale relatie met de aap. De aap is waarschijnlijk een aanval begonnen door het feit dat de vrouw veelvuldig oogcontact maakte met hem. Na de aanval op die vrouw ging hij gedurende een uur op wandel in het park, waarbij hij in een van de restaurants van het park nog drie mensen verwondde. Uiteindelijk werd Bokito met een verdovingsgeweer uitgeschakeld, waarna hij in zijn verblijf werd teruggeplaatst.

Jachtluipaarden op de loop in Beekse Bergen

Op 15 maart 2015 ontsnapten twee jachtluipaarden uit hun verblijf in het safaripark Beekse Bergen, vlakbij de Belgische grens. Normaal zouden wildroosters dat moeten voorkomen. De jachtluipaarden kwamen terecht in het gebied van de neushoorns, die geen prooi vormen voor de jachtluipaarden. Alle bezoekers moesten uit dat gebied worden weggehaald. Verzorgers wisten de roofdieren weer terug naar hun eigen verblijf te krijgen. Op geen enkel moment was er sprake van gevaar.

Beer ontsnapt in Lünebach na hevige regenval

Begin juni van dit jaar werd de streek rond Lünebach in de Duitse Eiffel, nabij de Belgische grens, opgeschrikt door een alarmerend bericht: er zouden verschillende roofdieren, waaronder leeuwen, tijgers, een jaguar en een beer, ontsnapt zijn uit de zoo. Nadat een hevige regenval de rivier Prüm uit zijn oevers had doen treden, liepen de kooien onder water. Nadat het water weggetrokken was, bleek dat de leeuwen, de tijgers en de jaguar hun kooien helemaal niet hadden verlaten. De oppassers hadden dat door de overstromingen niet kunnen opmerken. Maar de beer was wel degelijk ontsnapt doordat water en puin een deel van het hek rond zijn kooi hadden beschadigd. De beer werd gezien in de wijde omgeving van de dierentuin waarna het werd doodgeschoten.

Halve dierentuin ontsnapt in Georgië

In 2015 kon een halve dierentuin ontsnappen na overstromingen in Tbilisi (Georgië). Vele tijgers, beren, leeuwen, wolven, jakhalzen en luipaarden liepen vrij rond. Een krokodil zwom door de straten, en een nijlpaard stond aan de kant van de weg. Dat allemaal in het centrum van een drukke stad. Vele dieren bleven lange tijd vermist. Het merendeel van hen werd doodgeschoten, maar anderen kwamen ook om door de overstromingen. In totaal lieten honderd dieren het leven. Minstens een man werd gedood door een tijger.

Sneeuwpanter breekt ruit en gaat op verkenning

In december 2013 ontsnapte een sneeuwpanter uit zijn kooi in de zoo 'Le Monde Sauvage' in Aywaille (Luik). Het dier was twee weken voordien overgekomen uit een Oostenrijkse zoo en werd geplaatst in een ruimte met dubbele beglazing om geobserveerd te worden. De leerlingen van een school uit de buurt werd gevraagd uit veiligheidsoverwegingen in de klas te blijven. Het dier kon later binnen het safaripark opnieuw gelokaliseerd worden. In de nacht die daarop volgde stond een oppasser oog in oog met de sneeuwpanter. De situatie was zo bedreigend voor de oppasser dat die het dier doodschoot.

En nog meer

In 1950 probeerde een luipaard te ontsnappen uit zijn verblijf in de Zoo van Antwerpen. Het roofdier geraakte, gelukkig, niet tot in de stad en werd snel terug opgesloten door zijn verzorgers. In 2005 proefden twee jachtluipaarden ook van de vrijheid in Planckendael, toen een verzorger een deur liet openstaan. Na twintig minuten wandelden de jachtluipaarden zelf opnieuw naar hun eigen stulp wandelden.

Vorig jaar nog ontsnapte er een rode vari, een halfaap uit Madagascar, uit de Amsterdamse dierentuin Artis. Die ging even de Amsterdamse buurt verkennen. Er ontsnapten ook al pinguïns uit een dierenpark in Emmen en een kleine panda uit de Amsterdamse dierentuin Artis. In Friesland ontsnapten er eens twee Bengaalse tijgers uit hun kooi, maar zij kon het terrein niet verlaten en werden verdoofd door hun verzorgers.