Leeuwin Rani, het kleinste en eigenzinnigste welpje van Planckendael

21 juni 2018

16u39

De leeuwin Rani die vanmiddag in de dierentuin van Planckendael moest worden doodgeschoten, was 2,5 jaar oud. Ze was het enige wijfje van drie leeuwenwelpjes die begin 2016 werden geboren.