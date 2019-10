Lees hier het integrale Vlaamse regeerakkoord: Jambon I maakt komaf met ambtenarenstatuut en stookolieketels SPS

01 oktober 2019

12u55 56 De nieuwe Vlaamse regering heeft haar regeerakkoord officieel vrijgegeven. Jambon I voorziet onder meer in een strenger inburgeringsbeleid en in de afbouw van het ambtenarenstatuut. Nieuwe medewerkers zullen alleen nog via een klassiek arbeidscontract aangeworven worden. Daarnaast komt er een verbod op stookolieketels vanaf 2021 en moet de nieuwswebsite van de VRT zich voortaan enkel focussen op een audiovisueel aanbod. Het zijn enkele van de opvallende punten in het 300 pagina’s dikke regeerakkoord.

Op de volledige tekst, van ongeveer 300 bladzijden, was het lang wachten. Afgelopen nacht en ook vanochtend zijn er naar verluidt nog technische correcties en tekstuele verbeteringen doorgevoerd. Rond 13 uur werd het akkoord vanmiddag dan vrijgegeven.

Inburgering

Dat de Vlaamse regering het inburgeringsbeleid gevoelig wil verstrengen, werd gisteren al duidelijk tijdens de voorstelling van de grote lijnen uit het akkoord. Zo wordt de lat hoger gelegd wat betreft de kennis van het Nederlands en de maatschappelijke normen en waarden, en moeten inburgeraars ook betalen voor hun inburgeringstraject en examen, samen goed voor 360 euro. Wie niet slaagt, doet een herexamen en betaalt daarvoor opnieuw 90 euro.

Op het vlak van inburgering zet de Vlaamse regering in op een burgerschapstest, die vier onderdelen bevat: kennis van het Nederlands, inzicht in de Vlaamse samenleving, verplichte aanmelding bij de VDAB binnen de twee maanden voor elke nieuwkomer en netwerking waardoor nieuwkomers zich kunnen inwerken in hun buurt.

Bij het starten van het inburgeringscontact betaalt de nieuwkomer twee keer 90 euro, en bij het afleggen van de proeven nog eens twee keer 90 euro. Wie een inburgeringstraject succesvol heeft afgerond, maar twee jaar later niet werkt en ook geen opleiding volgt of studeert, moet een nieuwe verplichte taaltest van 90 euro afleggen, bovendien van een iets hoger niveau.

De regel zou wel enkel gelden voor mensen op arbeidsactieve leeftijd (18-65 jaar), en niet voor wie in die periode van twee jaar minstens zes maanden onafgebroken heeft gewerkt, een opleiding heeft gevolgd of gestudeerd.

Wie aanspraak wil maken op de zorgverzekering, moet vijf jaar ononderbroken en wettig op het grondgebied verbleven hebben. Asielzoekers hebben geen recht meer op het Groeipakket (de vroegere kinderbijslag) tijdens het doorlopen van hun procedure.

Fiscaliteit

De autofiscaliteit zal vanaf 2021 afhangen van de vernieuwde en strengere Europese verbruiks- en emissietest. Maar dat zal niet leiden tot een belastingverhoging, zo wordt beloofd.

Voorts de gekende items: de woonbonus dooft uit vanaf 2020, en wordt deels gecompenseerd met een verlaging van de registratierechten. De aftrek van de dienstencheques wordt beperkt tot 20 procent. In het erfrecht komt een vriendenerfenis, waarbij zelf aangeduide verwante of niet-verwante vrienden enkel nog belast worden aan het tarief in rechte erfenislijn.

Onderwijs

De Vlaamse regering wil duaal lesgeven invoeren, waarbij leraren en docenten tegelijkertijd lesgeven en in een bedrijf werken. Dat moet een grotere interactie tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt mogelijk maken.

De Vlaamse regering wil ook het tekort aan leerkrachten aanpakken. Bij ongewijzigd beleid zou dat tekort tegen het einde van de regeerperiode kunnen oplopen tot 7.000 leerkrachten. Om dat tekort aan te pakken, komt er een Vlaamse onderwijsambassadeur, “die als gezicht van de onderwijssector de uitdagingen aangaat en mee oplossingen zoekt”, naar analogie met de Vlaamse zorgambassadeur, die werken in de zorgsector moest helpen promoten.

Om het beroep aantrekkelijker te maken, wordt de planlast voor leraren en directies verlaagd. “We maken het lerarenberoep opnieuw aantrekkelijk door te focussen op de kernopdracht: lesgeven in de brede zin van het woord. Dat is wat leerkrachten willen doen en waar ze echt goed in zijn”.

Tegelijkertijd wordt de evaluatieprocedure van leerkrachten en directies herzien. “Niet-functionerende personeelsleden moeten we kunnen laten gaan. Personeelsleden die ambitieus onderwijs ondanks begeleiding niet waar kunnen maken, worden geheroriënteerd naar een andere job”. Voor de lerarenopleiding wordt een bindende toelatingsproef onderzocht.

Om zij-instromers - mensen met ervaring buiten het onderwijs - aan te trekken, worden drempels weggewerkt. Voor knelpuntvakken zou de erkenning van de anciënniteit gefaseerd worden aangepakt.

De Vlaamse regering wil ook de macht van de koepels inperken. Onderwijsmiddelen moeten prioritair ingezet worden “in de klas en in de school”. De middelen van koepels, netten en inrichtende machten wordt in kaart gebracht in een nulmeting. “We brengen duidelijk in beeld hoeveel mensen en middelen van de scholen naar de koepels, netten en inrichtende machten of andere externen vloeien. We nemen ter zake maatregelen.”

Welzijn: BOB-budget voor personen met handicap verdwijnt

De drie bestaande zorgbudgetten worden hervormd tot één type zorgbudget met één inschalingsinstrument. Het zorgbudget voor personen met een handicap, beter bekend als het basisondersteuningsbudget (BOB) van 300 euro per maand, verdwijnt.

Vlaanderen telt momenteel drie soorten zorgbudgetten voor mensen die zorg nodig hebben: het zorgbudget voor zorgbehoevenden (de vroegere zorgverzekering), het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (het vroegere ‘tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden’) en het zorgbudget voor personen met een handicap.

Over de invoering en het nut van het BOB is lang gediscussieerd, maar nu verdwijnt het dus opnieuw. “Behalve voor de kinderen die recht hebben op dit budget ten gevolge van de zwaarste inschaling in de zorgtoeslag uit het Groeipakket”, staat in het regeerakkoord.

De drie zorgbudgetten worden samengevoegd tot “1 type zorgbudget met 1 uniek inschalingsinstrument”, zo staat in het akkoord.

Daarnaast zal het nieuwe systeem van kinderbijslag worden geëvalueerd. Het is daarbij ook de bedoeling om te evalueren naar één uitbetalingsactor. Vandaag zijn er vier private en één publieke uitbetalingsinstelling. “We bereiden de evaluatie met het oog op de meest efficiënte evolutie naar één uitbetalingsactor tijdig voor”, staat er.

In de kinderopvang is het de bedoeling om de huidige voorrangsregels te evalueren. Daar raakte al bekend dat er voorrang zal gegeven worden aan kinderen van werkende ouders en ouders die een opleiding volgen in het kader van een traject naar werk.

Verder komt er een doorlichting van de zorgkassen en komt er een nieuw suïcideplan met ‘Zero Suicide’ als streefdoel.

Focus op Nederlands met ‘Nederlands-clausule’

De nieuwe regering wil voorts een ‘Nederlands-clausule’ laten opnemen in subsidiereglementen en samenwerkingsovereenkomsten van de Vlaamse overheid. Die clausule draait vooral rond het “actief gebruik van het Nederlands” in de betrokken organisaties, “minstens in de communicatie naar het publiek”.

In die clausule verbinden de betrokkenen zich ertoe het Nederlands te gebruiken. Letterlijk staat het er zo: “In subsidiereglementen en samenwerkingsovereenkomsten van de Vlaamse overheid met derden wordt een Nederlands-clausule opgenomen (actief gebruik van het Nederlands, minstens in communicatie naar het publiek).” Ook de lokale besturen moeten die clausule toepassen, staat er nog.

VRT moet “modern, slank en slagkrachtig” worden

Het Vlaams regeerakkoord voorziet ook een hoofdstuk rond de openbare omroep. “Vlaanderen wordt gekenmerkt door een divers ideologisch landschap. Het is belangrijk dat de VRT hiervoor aandacht heeft en die diversiteit meeneemt in haar aanbod en op haar nieuwswebsite en in haar programma’s een breed geschakeerd palet aan opinies aan bod laat komen”, klinkt het. Daarbij moeten de hoogste standaarden van neutraliteit in alle programma’s van de openbare omroep behaald worden.

“De opdracht inzake nieuws, informatie, educatie en een brede waaier aan cultuur en sport is prioritair voor de openbare omroep.” De nieuwe regering voegt eraan toe dat ook kwaliteitsvolle ontspanning zijn plaats heeft bij de VRT.

Opvallend is hierbij de volgende passage: “De nieuwswebsite van de VRT onderscheidt zich van de websites van de private nieuwsmedia en focust enkel op het audiovisueel aanbod. Geschreven tekst dient enkel ter ondersteuning van het audiovisuele (korte informatieve verslaggeving en geen longreads).”

Ook de reclameplafonds zullen aangepast worden. “De openbare omroep moet zich nog meer dan voorheen terughoudend opstellen op de advertentiemarkt.” Daarnaast mag de VRT niet mee opbieden voor dure sportrechten en populaire schermgezichten.

Verder maakt de nieuwe regering ook een opening voor de “Vlaamse Netflix”. “In de Vlaamse mediasector wordt gewerkt aan een betalend niet-lineair aanbod met focus op Vlaamse content. Aangezien de VRT de grootste catalogus heeft inzake Vlaamse kwaliteitsvolle fictieproducties vragen we aan de VRT om vanuit een rendabel businessplan in dit project mee te stappen”, luidt het in het regeerakkoord.

Geen stookolieketels meer als er aardgasnet is

Vanaf 2021 mag een bestaande stookolieketel niet meer vervangen worden als er een aardgasnet in de straat ligt. Tegen 2025 wordt de certificatensteun voor nieuwe projecten rond hernieuwbare energie uitgefaseerd.

De Vlaamse regering voerde vorig jaar al een verbod in op de verkoop van stookolieketels. Na protest van brandstofhandelaars en eigenaars van een mazouttank werd dat weer ingetrokken. In het nieuwe akkoord is te lezen dat een bestaande stookolieketel vanaf 2021 niet meer vervangen mag worden als er een aardgasnet in de straat ligt. Nieuwe grote verkavelingen en grote appartementsgebouwen kunnen vanaf datzelfde jaar geen aansluiting op het aardgas meer krijgen, tenzij voor collectieve verwarming via warmekrachtkoppeling of in combinatie met hernieuwbare energie als hoofdverwarming.

Een verplichte energetische renovatie komt niet voor in de tekst. Er is enkel sprake van een versoepeling van de voorwaarden voor een energielening om niet energiezuinige woningen binnen de vijf jaar na de verkoop energetisch te laten renoveren. Bij nieuwbouw en ingrijpende energetische renovatie wordt het minimaal aandeel hernieuwbare energie verhoogd.

Om te wegen op de uitstoot van het transport moet de helft van de nieuwe personenwagens vanaf 2030 emissievrij zijn. De stijgende trend in de fietsinvesteringen wordt voortgezet. De Lijn mag enkel nog zero-emissiebussen aankopen.

Om de elektriciteitsfactuur te verlagen worden de kosten voor het onderhoud van de openbare verlichting uit de factuur gehaald. De overige kosten in de factuur mogen niet verder toenemen als gevolg van Vlaams beleid.

Het recycleren van afval moet tegen 2030 stijgen van 70 procent tot 77,5 procent.

Erkenningsregels moskeeën worden verscherpt

Lokale geloofsgemeenschappen, waaronder moskeeën, die een erkenning en bijhorende financiering willen krijgen, moeten voortaan een wachtperiode van vier jaar met gunstig gevolg doorlopen. Er komen ook striktere regels over de financiering en buitenlandse inmenging, en het palet aan sanctiemogelijkheden breidt uit. Vandaag kan de regering enkel de erkenning opheffen.

De erkenning van de moskeeën was de voorbije jaren geregeld een twistpunt tussen de Vlaamse partijen. De nieuwe Vlaamse regering mikt nu op een “duidelijker kader”. De ploeg-Jambon zal ook onderzoeken welke initiatieven kunnen worden genomen voor personen die een levensbeschouwing willen verlaten, maar het risico op represailles lopen.

Bij de erkenning van scholen wordt strikter toegezien op de naleving van de voorwaarden rond de grond- en mensenrechten. Een school kan enkel worden erkend of gesubsidieerd na een formele goedkeuring. Er komt ook een versterking van het protocol tussen de Staatsveiligheid en Onderwijs. Daarbij gaat bijzondere focus naar gegevensdeling en informatieverstrekking, onder meer rond radicalisering, veiligheid van de staat en financiering van de nieuw te erkennen school.

Bij rechtstreeks klantencontact zijn uiterlijke tekenen van levensbeschouwelijke, religieuze, politieke of andere overtuigingen uit den boze. Maar ook in het provinciaal en gemeenschapsonderwijs gaat de nieuwe regering voor levensbeschouwelijke neutraliteit voor leerkrachten en personeel.

1,65 miljard euro investeringen

De Vlaamse regering zal de komende vijf jaar 1,65 miljard euro extra investeringen lanceren. In het akkoord staat meteen opgesomd waar dat geld voornamelijk naartoe moet gaan: in alle vervoersmodi van mobiliteit en openbare werken, de bouw van scholen en van infrastructuur voor O&O en het hoger onderwijs. Maar “ook investeringen in ziekenhuizen, culturele topinfrastructuur, bovenlokale sport- en topsportinfrastructuur, IT en onroerend erfgoed krijgen de nodig aandacht”.

Daarenboven wil de Vlaamse regering blijven investeren in sociale woningen. “We trekken het recordniveau van 2019 door in de komende jaren. We leggen daarbij een grotere klemtoon op renovatie en duurzaamheid”, luidt het.

De regering neemt zich voor “haar spieren te versterken en haar hart te laten spreken” en behalve in infrastructuur ook “in mensen” te investeren. “Naast investeringen in sociale woningen en een Vlaamse jobbonus voor mensen met een bescheiden inkomen uit arbeid, zullen we de komende jaren ook een fors groeipad realiseren voor de grote uitdagingen in Welzijn, zoals de betaalbaarheid van woonzorgcentra en de werkdruk voor het personeel, de wachtlijsten voor een persoonsvolgend budget voor mensen met een beperking, extra capaciteit in de kinderopvang, de jeugdhulp, de geestelijke gezondheidszorg, preventie en vaccinatie etc.”

Mobiliteit

Op het vlak van mobiliteit hinkt de regering-Jambon op twee benen. Ze wil het openbaar vervoer en de fiets stimuleren, maar investeert ook fors in autosnelwegen. Gemeenten mogen straks zelf GAS-boetes uitschrijven in zones 30 en 50.

“Het aandeel duurzame vervoersmodi moet voor heel Vlaanderen toenemen tot 40 procent”, zo stellen de regeringspartijen voorop. “In de Vlaamse rand, Antwerpen en Gent streven we zelfs naar minstens 50 procent.”

Zo gaat er nu nog 150 miljoen euro per jaar naar fietspaden, maar de komende jaren groeit dat investeringsbudget tot 300 miljoen euro. Dat gaat naar nieuwe fietspaden, maar ook naar de opwaardering van de bestaande paden. Kruispunten worden waar mogelijk veiliger gemaakt door het systeem ‘vierkant groen’ uit te rollen. Over heen Vlaanderen worden fietspaden straks ook beter verlicht.

De Lijn blijft bussen en trams inleggen. Maar er komt een proefproject waarbij ze private concurrentie krijgt. “We onderzoeken ook hoe we de drempels in de regelgeving kunnen wegwerken voor private vervoersinitiatieven”, klinkt het. Net zoals de NMBS moet De Lijn een gegarandeerde dienstverlening aanbieden op stakingsdagen. En net zoals de NMBS moet ze overbodige eigendommen en taken afstoten.

Op het vlak van verkeersveiligheid erkent de regering-Jambon dat de doelstelling om nog maar maximaal 200 verkeersdoden per jaar te hebben tegen 2020 niet zal worden gehaald. Daarom geeft ze steden en gemeenten de bevoegdheid om in een zone 30 en zone 50 zelf GAS-boetes uit te schrijven voor beperkte snelheidsovertredingen. “Zo plukken gemeenten zelf de vruchten van investeringen in verkeersveiligheid”, klinkt het. Het STOP-principe, waarbij wandelaars en fietsers prioriteit krijgen, blijft de leidraad.

En wat met de files? Op dat vlak blijft de ambitie van Jambon I beperkt. Ze blijft vooral de wegen bewandelen die door de vorige regering werden ingeslagen. Zo investeert ze fors in de Oosterweelverbinding - die de Antwerpse Ring vervolledigt - en de verbreding van de Brusselse ring. Ook wordt er verder gewerkt aan de uitbouw van de binnenvaart en de beïnvloeding van verkeerslichten om de doorstroming op de baan te bevorderen.