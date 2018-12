Lees het hier integraal: omstreden vonnis over IS-weduwen die mogen terugkeren naar ons land KVDS

27 december 2018

11u46 0 De rechtbank van eerste aanleg in Brussel heeft het kortgedingvonnis gepubliceerd dat de Belgische Staat verplicht om twee IS-weduwen en hun zes minderjarige kinderen te repatriëren vanuit Syrië. Als dat binnen de 40 dagen niet gebeurd is, moet ons land een dwangsom betalen van 5.000 euro per dag vertraging en per kind, met een plafond van 1 miljoen euro.

De moeders in kwestie zijn Tatiana Wielandt (26) en Bouchra Abouallal (25) uit Borgerhout. Ze trokken tot twee keer toe naar het front in Syrië. Hun echtgenoten – die allebei sneuvelden – vochten daar aan de zijde van terreurgroep Islamitische Staat (IS). Allebei zitten ze met hun drie kinderen sinds begin dit jaar in een Koerdisch vluchtelingenkamp, waar ze naar eigen zeggen in erbarmelijke omstandigheden moeten leven en niet op eigen kracht weggeraken.

Dwangsom

Het was al de vierde poging van de vrouwen om terug naar België te kunnen komen. Drie eerdere rechtszaken liepen op een sisser af. Uit de vordering blijkt dat de vrouwen een dwangsom vroegen van 25.000 euro per dag. De staat vroeg om de zaak minstens ongegrond te verklaren.





De rechter volgde de vrouwen deze keer wel, hoewel hun vordering “karig onderbouwd” was, staat er te lezen. Zo maakten ze onder meer niet duidelijk hoe precair hun toestand precies is in het kamp waar ze verblijven en wat het lot van de kinderen zal zijn eenmaal ze terug zijn in ons land.

Tijdens de zitting werd wel duidelijk dat de Vlaamse overheid een stappenplan uitwerkte om de kinderen te begeleiden en dat ze Belgische grootouders hebben die voor hen kunnen zorgen. De vrouwen – die allebei de Belgische nationaliteit hebben – zullen bij hun aankomst immers meteen aangehouden worden. Ze werden op 19 maart namelijk bij verstek veroordeeld tot een celstraf van 5 jaar voor hun deelname aan de activiteiten van een terroristische groepering.

Vranckx

Een reportage van vrt-journalist Rudi Vranckx voor het Canvas-programma ‘Voor de zonden van de vaders’ zou volgens de rechtbank echter wel bewijs geleverd hebben dat de kinderen in een noodsituatie zitten. Ze zouden over geen eigen middelen beschikken en het oorlogsgebied zou het kamp kunnen bereiken. Zeker een van de kinderen zou ook aan een chronische aandoening lijden, die zijn gezondheid in Syrië ernstig in gevaar brengt.

In het vonnis – dat je hier integraal kan lezen – staat vermeld dat nu “alle noodzakelijke en mogelijke maatregelen” genomen moeten worden “om de zes minderjarige kinderen vanuit Syrië naar België te laten reizen”. Onder meer door diplomatiek en consulair personeel in te schakelen, afspraken te maken met de plaatselijke autoriteiten, de kinderen en hun moeders de nodige papieren te bezorgen en de reis van de moeders te beveiligen. Is dat na 40 dagen nog niet gebeurd, dat moet er een dwangsom betaald worden. De staat moet ook de gerechtskosten dragen.

Onduidelijkheid

Over de namen en de geboortedata van de kinderen bestaat overigens veel onduidelijkheid, zo is te zien in het vonnis. Ze worden bij verschillende namen genoemd en zouden allemaal geboren zijn tussen 2011 en 2018. Wat maakt dat het oudste kind hooguit 7 jaar is. Zeker vier van de kinderen zouden de Belgische nationaliteit hebben.

Tegen het vonnis van de kortgedingrechter is hoger beroep mogelijk. Als dat wordt aangetekend, zal dat het vonnis echter niet schorsen. De dwangsom blijft dan dus van kracht.