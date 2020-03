Leerlingen volgen voorlopig laatste lessen: “Wel leuk dat er geen school is” JOLE

13 maart 2020

11u06

Bron: VTM NIEUWS 20 Leerlingen volgen vandaag hun voorlopig laatste lessen. Vanaf maandag 16 maart worden de lessen opgeschort tot en met 3 april, scholen moeten wel opvang voorzien voor kinderen.

De sluiting van scholen heeft een enorme impact op heel wat gezinnen. Al hebben de meeste ouders begrip voor de maatregel. “Ik denk dat het een logische beslissing is en ik sta daar wel achter”, zegt een vader die zijn kind naar school brengt. “Het schept natuurlijk wel wat praktische problemen. We bekijken wat er kan met het werk en welke opvang de school nog plant.”

De leerlingen zelf vinden de maatregel minder erg. “Ik denk dat de meeste kinderen het wel leuk vinden als ze niet naar school moeten. Vaak door lessen die saai zijn of door de leerkrachten”, zegt Cedric Delcroix (11). Al beseffen sommigen dat het niet zomaar om een extra vakantie zal gaan. “Ik vind het wel leuk, maar waarschijnlijk zullen we wel veel taken moeten maken.”

En dat is ook de bedoeling. De regering wil niet dat de leerachterstand te groot wordt. “We gaan er natuurlijk alles aan doen om te verhinderen dat dit verloren weken zijn. Kinderen moeten toch nog kunnen leren door een digitaal aanbod dat we moeten formuleren. Dat kan bijvoorbeeld via Smartschool”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA).

De scholen sluiten al zeker tot en met 3 april, daarna is het paasvakantie.