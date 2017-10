Leerlingen voeren actie in Oostende voor gezin dat met uitwijzing is bedreigd Leen Belpaeme

13u07 0 Zo'n 400 leerlingen van het Koninklijk Atheneum in Oostende verzamelden vanmorgen in het Leopoldpark om te tonen dat ze de familie Gexhaliu steunen. Het gezin met vier kinderen dreigt uitgewezen te worden waaronder ook Blodiana, die in het zesde jaar zit op de school.







"De leerlingen vonden dat wij als school ook een signaal moesten geven dat wij niet akkoord zijn met deze beslissing", vertelt directeur Berlinda Willaert. Vriendin Birthe Van den Bossche nam het op voor Blodiana. "Zij is een ontzettend lief, slim, mooi en leuk meisje uit het zesde middelbaar. Door het uitzettingsbevel kunnen we ons jaar niet afmaken samen met Blodiana. Haar toekomst zal er waarschijnlijk anders uitzien dan dat ze zich had voorgesteld. Zij en haar familie zijn volledig geïntegreerd. Ze werken en wonen hier en hebben niemand kwaad gedaan. Het is hartverscheurend en onmenselijk dat zij nu terug moeten naar een land waar ze niet veilig zijn, waar ze de taal en de cultuur amper kennen."



"Wij leven in angst"

Blodiana zelf was te bang om de actie bij te wonen. Grote zus Bjondina (20) was er wel bij. "Toen ik de filmpjes zag op sociale media die gemaakt zijn voor ons en ik moest wenen. Wij leven in angst om opgepakt te worden. We hebben alle kansen benut om te studeren of te werken in België. Het is zo oneerlijk dat we hier niet mogen blijven."