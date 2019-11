Leerlingen voelen zich beter en presteren beter in interculturele scholen

29 november 2019

Bron: Belga

Leerlingen voelen zich beter thuis op school naarmate ze er meer interculturele schoolcultuur waarnemen, ze zijn ook meer gemotiveerd en presteren beter voor de vakken wiskunde en Nederlands. Dat blijkt uit onderzoek aan de KU Leuven in tien secundaire scholen die in september 2018 in een traject stapten om hun schoolcultuur meer intercultureel te maken.