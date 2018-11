Leerlingen van 12 Vlaamse scholen mogen niet meer van kraan drinken KVDS

21 november 2018

09u30

Bron: De Standaard 0 12 Vlaamse scholen hebben vorig jaar het advies gekregen om personeel en leerlingen niet meer van de kraan te laten drinken omdat er te veel lood in het water zit. Dat bleek uit een studie van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Voor u panikeert: het drinkwater van 99,63 procent van de meer dan 10.000 gecontroleerde kranen in Vlaanderen was van uitstekende kwaliteit.

De studie van de VMM wordt elk jaar uitgevoerd en controleert stalen kraantjeswater op de aanwezigheid van schadelijke stoffen en microben. Er waren deze keer 270 overschrijdingen van de norm en dat ging vooral om een teveel aan lood, nikkel, nitriet, enterokokken en E.coli.

Leidingen

Een teveel aan lood ligt vaak aan de – verouderde – leidingen waardoor het water stroomt en kan verholpen worden door die te vervangen. Dat is ook het advies dat de 12 scholen kregen. De VMM mag om privacyredenen niet onthullen om welke scholen het gaat.





Lood is een gevaarlijke stof. Langdurige blootstelling kan onder meer hersenbeschadigingen veroorzaken. Kinderen zijn extra kwetsbaar omdat hun zenuwstelsel nog in volle ontwikkeling is.