Leerlingen uit meerderheid Vlaamse en Brusselse gemeenten spijbelden voor het klimaat AW

02 augustus 2019

18u25

Bron: Belga 0 In de meerderheid van de Vlaamse en Brusselse gemeenten namen in januari en februari meerdere leerlingen uit het Nederlandstalige leerplichtonderwijs een of meerdere keren deel aan de klimaatmarsen op donderdag. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams Onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) in een antwoord op een schriftelijke vraag van Koen Daniëls (N-VA).

De klimaatmarsen op donderdag in de weken voor de verkiezingen lokten leerlingen uit de meerderheid van de Vlaamse en Brusselse gemeenten, zo blijkt uit cijfers van het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI). Dat registreerde afwezigheden van leerlingen uit het leerplichtonderwijs in de periode tussen 10 januari en 14 februari. In 171 van de 300 Vlaamse en 19 Brusselse gemeenten waren toen telkens minstens 10 leerlingen in de gemeente afwezig op een donderdag voor- of namiddag. Niet-leerplichtige kleuters of leerlingen ouder dan 17 jaar zijn niet meegerekend.

Het Brusselse Etterbeek tekende de hoogste afwezigheidscijfers op: daar was op 10 januari 19 procent van de leerlingen niet aanwezig. Daarna volgen Duffel (9 procent op 17 januari ), Wezembeek-Oppem (8,8 procent op 17 januari), Leuven (7,7 procent op 14 februari), Koksijde (7 procent op 31 januari), Hasselt (5,1 procent op 7 februari) en Sint-Pieters-Woluwe (4,7 procent op 17 januari). In absolute cijfers scoorde Antwerpen het hoogst, met 1.983 afwezigen op 17 januari. Gent volgt met 1.779 afwezigen op diezelfde datum, Leuven telde er 1.516 op 14 februari, Hasselt 704 op 7 februari en Kortrijk net geen 500, ook op 7 februari.