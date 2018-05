Leerlingen terug naar school nadat schutter Benjamin er poetsvrouw in gijzeling nam lg

31 mei 2018

18u11

Bron: AP 1

Het lyceum Léonie de Waha in Luik opende deze ochtend opnieuw de deuren. De leerlingen mochten gisteren thuisblijven nadat schutter Benjamin Herman er dinsdag kort een poetsvrouw gijzelde. De studenten werden meteen geëvacueerd toen de aanvaller de poetsvrouw in gijzeling nam. De docenten stonden klaar om de terugkerende leerlingen te verwelkomen en ondersteuning te bieden. "Ik hoop dat de school nu beter beveiligd zal worden omdat de schutter toch gemakkelijk is binnen geraakt", zegt Ambre D'ans, studente aan de school. "Er zullen zeker veiligheidsmaatregelen komen, maar momenteel geven we prioriteit aan begeleiding en ondersteuning van de leerlingen", zegt directeur Rudi Creeten. Schutter Benjamin Herman doodde twee politieagentes en de 22-jarige Cyril.