Leerlingen lagere school kunnen met huiswerkvragen terecht op app magikietsvragen ttr

08 juni 2020

20u02

Bron: belga 2 onderwijs Lagereschoolkinderen kunnen vanaf vandaag met huiswerkvragen terecht op de app magikietsvragen. Ze worden geholpen door een groep vrijwilligers die zich de voorbije weken aanmeldde. Intussen zijn dat er al 177. Het idee ontstond tijdens de online hackathon #hackthecrisis, die eind maart georganiseerd werd. De app is op dit ogenblik enkel beschikbaar op Android.

Gewone burgers met een goede kennis van bepaalde vakken kunnen kinderen via de computer, tablet of smartphone vooruit helpen met hun schoolwerk. De vrijwilligers beantwoorden de vragen via chat. Bij de lancering kan dat al voor de vakken Nederlands, Frans, wiskunde of wereldoriëntatie.

Initiatiefnemer vzw EDU12 roept zoveel mogelijk mensen op om zich als vrijwilliger te registreren.



Het idee kwam er omdat leerkrachten ook niet altijd beschikbaar zijn en de combinatie thuiswerk-thuisonderwijs voor niet alle ouders even evident is. Het platform is elke dag, ook in het weekend, beschikbaar tussen 8.30 uur en 21 uur.



"Het was een huzarenstukje om op tien weken tijd een gebruiksvriendelijk, schaalbaar en veilig online platform in elkaar te boksen", zegt Luc Martens, gedelegeerd bestuurder van EDU12. "We zorgden voor itsme-authenticatie en een privacybeleid van de hoogste standaard, en zijn van plan om ondersteunende informatie voor de vrijwilligers en de kinderen te integreren."

Dit schooljaar is een eerste fase. Op basis van de feedback van de laatste weken van dit schooljaar wordt het platform verbeterd voor de start van het volgende schooljaar.