Leerlingen kunnen straks gratis naar de zomerschool SPS

14 mei 2020

11u00

Bron: Belga 14 Scholen of andere initiatiefnemers die in juli en augustus een zomerschool organiseren krijgen daar van de Vlaamse regering een vergoeding van 25 euro per dag per leerling voor. Voor de deelnemers worden de zomerscholen op die manier gratis.

Door het coronavirus heeft de schoolgaande jeugd in Vlaanderen de afgelopen weken heel wat lestijd moeten missen. Om een eventuele leerachterstand bij te spijkeren, kunnen leerlingen komende zomer in juli of augustus bijgespijkerd worden tijdens een zomerschool, een leertraject op maat gecombineerd met amusement en ontspanning.

De Vlaamse regering lanceert nu een open oproep naar scholen, lokale bestuurders en andere initiatiefnemers om zomerscholen te organiseren. Dat kan namelijk enkel op vrijwillige basis, en wordt dus niet van bovenaf opgelegd. Hetzelfde geldt voor de leerlingen: de klassenraad kan het advies geven om deel te nemen, maar uiteindelijk ligt de keuze wel bij de jongere zelf.

Om de deelname toch te stimuleren worden de zomerscholen gratis voor de deelnemers, kondigt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) aan. Scholen en andere initiatiefnemers zullen een vergoeding van 25 euro per dag per leerling krijgen, waarmee ze de lesgever en werkingsmiddelen kunnen betalen. Volgens Weyts zijn er genoeg middelen voorzien om tot duizenden zomerscholen verspreid over heel Vlaanderen te organiseren.

Bijspijkering

In eerste instantie zijn het de scholen en gemeentebesturen die instaan voor de organisatie, maar ze kunnen samenwerken met lokale partners zoals de jeugdwerking, reeds bestaande zomerscholen of organisaties die actief zijn in leerondersteuning. "Ik hoop dat veel lokale besturen, scholen en andere organisaties zullen ingaan op onze open oproep, al besef ik zeker dat de scholen op dit moment ook met veel andere dingen bezig zijn", aldus Weyts. "We moeten maximaal verhinderen dat sommige leerlingen in september met een achterstand beginnen aan het nieuwe schooljaar. Laat ons die proberen weg te werken in de vakantie, in combinatie met veel ontspanning, sport en spel."

In zomerscholen komen leerlingen terecht in een klein groepje van een tiental leeftijdsgenoten. De leerstof is waar mogelijk beperkt tot twee leergebieden waar de leerlingen in kwestie het meest bijspijkering nodig hebben en de lestijd blijft beperkt tot ongeveer de helft van de dag. De rest gaat naar sport, spel en cultuur. Het is de eerste keer dat zomerscholen op dergelijke schaal georganiseerd zullen worden in Vlaanderen, zegt Weyts. Maar op basis van de fundamenten die nu gelegd worden kan er in de toekomst een structureler aanbod volgen, klinkt het.

Volgens Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) zijn de zomerscholen "ideaal om de leerachterstand zoveel mogelijk weg te werken en ervoor te zorgen dat iedereen met gelijke kansen aan het nieuwe schooljaar kan beginnen". "Onderwijs blijft de belangrijkste hefboom om iedereen de kans te geven om zichzelf te ontwikkelen en zelfredzaam te zijn in onze samenleving.”

Lees ook:

Hoe starten onze scholen vrijdag of maandag weer op? Wij vroegen het aan honderd schooldirecteurs (+)

Hoopvol nieuws uit Denemarken: scholen al 4 weken deels open en besmettingsgraad stijgt niet