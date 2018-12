Leerlingen geëvacueerd na brand in basisschool in Merendree ttr

13 december 2018

12u07

Bron: belga 0 In het Oost-Vlaamse Merendree, een deelgemeente van Nevele, is vanochtend brand uitgebroken in een klaslokaal van een basisschool. Een aantal leerlingen werd geëvacueerd, maar niemand raakte gewond.

De brand brak rond 7.30 uur uit in de Sint-Gerolfschool in Merendree. Het ging vooral om rookontwikkeling, zegt de brandweerzone Meetjesland. De brand zou ontstaan zijn nadat een kaars bleef branden. De aanwezige leerlingen werden geëvacueerd naar de speelplaats, maar niemand raakte gewond. De materiële schade is nog niet duidelijk.