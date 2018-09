Leerlingen gechoqueerd door grote afvalberg op speelplaats: wie zit erachter en waarom? HA

27 september 2018

10u13

Bron: RTL Info 1 Dinsdagochtend 10 uur. Leerlingen van de middelbare school Ursulines in Bergen (Henegouwen) stappen naar de speelplaats voor een pauze, maar daar volgt een shock. De koer ligt vol met vuilnis. Het werk van kwajongens? Neen, het gaat om een opvallende sensibiliseringsactie van het nieuwe netheidscomité van de school. Dat wil de scholieren wijzen op de hoeveelheid afval die ze iedere dag achterlaten in en rond de schoolgebouwen, meldt RTL Info.

Aan de gevel hangt een spandoek met daarop de boodschap: "Onze school is niet mooi". De leerlingen zijn sprakeloos, maar dat was precies de bedoeling van de campagne, legt directrice Cécile Piette uit. "Het was ons plan om de leerlingen te choqueren. We wilden hen duidelijk maken dat onze school géén vuilnisbak is."

Debat

Het idee voor de campagne ontstond begin dit jaar. Leerkrachten verzamelden het afval en dumpten het dinsdagvoormiddag voor de deur op de speelplaats, samen met het spandoek. Missie geslaagd, want de rest van de dag gingen leerkrachten en leerlingen met elkaar in discussie over netheid op school.



"Het was een harde actie, maar het debat is nu tenminste geopend", zegt Piette. Postercampagnes en opruimacties brachten in het verleden weinig zoden aan de dijk. "Er staan bij ons 35 vuilnisbakken op de koer, maar ik kan je verzekeren dat die nooit vol zijn. Ook in de gangen en klassen zijn er vuilnisbakken, maar toch blijft het afval zich opstapelen op de grond."

Spiegel

Aan het einde van de dag was de speelplaats weer proper. "Meer dan proper zelfs", aldus Piette. De reacties op de campagne waren erg positief. "Ouders en leerlingen hebben zich aangeboden om lid te worden van het netheidscomité. Sommige scholieren stelden ook voor om het gedumpte vuilnis op te ruimen. Het was natuurlijk niet aan hen om dat te doen, maar dat ze het toch opperden, was prachtig om te zien. We wilden de scholieren een spiegel voorhouden en dat is gelukt", besluit het schoolhoofd.