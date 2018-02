Leerling uit Vorst wordt aangerand op bosklassen, school stuurt daarna nog tweede groep naar zelfde plek TK

07 februari 2018

19u54

Bron: RTBF 0 Gisterenavond vond een crisisoverleg plaats tussen een gemeenteschool uit Vorst en een honderdtal ongeruste ouders. Die waren te weten gekomen dat een van de leerlingen van de school afgelopen november op bosklassen aangerand werd, maar hadden daarover nooit informatie ontvangen. De ouders vinden het niet kunnen dat de school daarna nog een tweede groep leerlingen naar dezelfde plek stuurde.

De feiten zouden zich afgelopen november hebben voorgedaan tijdens een verblijf op het domein van Palogne, op tien minuten van Durbuy. Wat er precies gebeurd is, wil het parket niet meedelen, maar er zouden zedenfeiten plaatsgevonden hebben en een van de leerlingen zou daar het slachtoffer van geworden zijn. Ook de exacte locatie en de identiteit van het slachtoffer worden niet vrijgegeven.

Verschillende ouders klagen nu het gebrek aan communicatie van de school aan. Hoewel er een onderzoek werd geopend bij het Brusselse parket, werd niemand van de ouders op de hoogte gebracht van het voorval. Tijdens een overleg in het gemeentehuis eisten ze antwoorden. "Dit zijn gebeurtenissen die plaatsvonden in november en we leren vandaag pas dat onze kinderen geconfronteerd werden met een roofdier. We zijn op zoek naar antwoorden", aldus een van de ouders tegen RTBF.

Tweede bus

Velen pikken het ook niet dat de school daarna nog een tweede groep leerlingen richting Palogne stuurde, ook al hadden de ouders van het slachtoffer de school op de hoogte gebracht van de feiten. "We weten niet op welk niveau, maar er was wel degelijk sprake van een risico. En de school besloot toch om een tweede bus te laten vertrekken", keurde een van de ouders die beslissing af.

Burgemeester Marc-Jean Ghyssels gaf toe dat er fouten werden gemaakt. "Ik erken dat er vergissingen gemaakt werden. Maar ik heb deze beslissing genomen op basis van de informatie die ik toen voor handen had", aldus de burgemeester. Bernard De Vos, algemeen afgevaardigde van de rechten van het kind, vindt het gebrek aan communicatie een gemiste kans. "Als er sprake is van misbruik in een gemeenschap, is het de gewoonte om de natuurlijke opvoeders te waarschuwen. Ouders en leerkrachten kunnen hen dan waarschuwen dat ze alert moeten zijn en hen wijzen op bepaalde tekenen of symptomen. Ik heb er bij de gemeente op aangedrongen, maar ik heb pas een maand na de feiten kunnen ingrijpen. Dat is al veel te laat."

Dader onbekend

Ook Denis Goeman, woordvoerder van de Brusselse procureur, was aanwezig op het overleg. Hij benadrukte dat de identiteit van de dader nog niet achterhaald is, en drukt iedereen op het hart om voorzichtig te zijn. "We kunnen in deze fase niet zeggen of het een persoon is uit de omgeving van de bosklassen of uit de omgeving van de school. We kunnen op dit moment nog niemand met de vinger wijzen."