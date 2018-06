Leerling uit Dendermonde die wapen probeert te kopen voor schietpartij op school: "Het was voor de grap" IB

05 juni 2018

05u01

Bron: eigen berichtgeving 2991 In Dendermonde krijgt een jongen, die op een schoolcomputer een wapen had besteld in de VS, maatregelen opgelegd door de jeugdrechter. Vrijdag had een Amerikaans bedrijf het verontrustend bericht ontvangen, met mogelijke indicaties dat de jongen een schietpartij wilde aanrichten op een school in Brugge. De Amerikaanse veiligheidsdienst FBI waarschuwde de Belgische ordediensten, die de jongen inrekenden. Uiteindelijk bleek het om een wel erg flauwe grap te gaan.

Het gaat om een Vlaamse minderjarige jongen uit het vijfde jaar ASO, die gekend is voor drugsfeiten. Hij is tijdens een seminarie op vrijdag op een Amerikaanse chatbox geraakt in een computerlokaal op de campus van het Oscar Romerocollege. Vandaar stuurde hij een mail, met de expliciete melding dat hij "de intentie had zo veel mogelijk slachtoffers op een school te maken”.

Die mail is onderschept door de FBI, die de Belgische politie inlichtte. Via het IP-adres konden de Belgische speurders achterhalen dat het bericht vanaf een schoolcomputer in Dendermonde werd verstuurd. Omdat in de mail een verwijzing naar de stad Brugge stond, vermoedde de politie dat de tiener een school in die stad viseerde. Brugse patrouilles hielden afgelopen weekend verschillende scholen die een schoolfeest organiseerden extra in de gaten, maar de feesten verliepen zonder incidenten.

Verdachte opgepakt

Ondertussen voerde de Federal Computer Crime Unit (FCCU) de hele zondag een onderzoek in het Oscar Romerocollege om de computer te traceren. Toen dat gelukt was, is de leerkracht van het seminarie opgeroepen om te zeggen welke twee leerlingen aan die computer hadden gezeten tijdens de projecturen. Vervolgens zijn die leerlingen gisteren thuis opgepakt. Na verhoor is er één vrijgelaten. De andere heeft intussen bekend en zou nu ook onder voorwaarden zijn vrijgelaten.

Grap

De jongen gaf in zijn verhoor te kennen dat hij geen kwaadwillige intenties had en de consequenties van zijn handelingen niet had ingeschat. Hij werd gisteren op vordering van het parket Oost-Vlaanderen voorgeleid bij de jeugdrechter in Dendermonde. Die heeft hem een aantal maatregelen opgelegd. De jongen wordt niet opgesloten in een jeugdinstelling.

Dit jaar zijn in de VS al tien schietpartijen in scholen geweest. Daarbij vielen in totaal veertig doden. De laatste dodelijke schietpartij dateert van 18 mei. Een 17-jarige schoot toen in een school in Santa Fe tien mensen dood.