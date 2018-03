Leerling die lerares pak rammel geeft in klas, riskeert jaar cel HR

19 maart 2018

14u41

Bron: Belga 2 Een 21-jarige leerling van de technische school Don Bosco in Luik is voor de rechter verschenen omdat hij vuistslagen had uitgedeeld aan een lerares. De vrouw had hem een sanctie gegeven omdat hij een pet droeg.

De feiten gebeurden op 18 januari. De leerling had tegen de regels in zijn pet opgehouden op school. De lerares maakte daarvan een verslag op, waardoor een schorsing dreigde voor de twintiger. Hierop ging hij eerst verbaal met haar in de clinch, maar het liep uit de hand en hij deelde voor een volle klas ook vier vuistslagen uit aan de vrouw. Die kon na het incident een tijdje geen les meer geven. Ook een andere leerling die tussenbeide wou komen, deelde in de klappen.

Celstraf

De aanklager benadrukte dat de reactie van de leerling totaal buiten proportie was. "Onaanvaardbaar", klonk het. Bovendien gebeurde alles voor een volle klas, en dus met de grootste minachting voor de leerkracht. Hij eiste een jaar gevangenisstraf en een boete, maar kan ook leven met een alternatieve straf omdat de beklaagde nog een blanco strafregister had. De leerling kent zijn straf op 16 april.