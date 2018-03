Leerling bedreigde opvoeder met wapen in Anderlecht HA

09 maart 2018

12u48

Bron: Bruzz, La Dernière Heure 46 Een 18-jarige leerling van een school in Anderlecht heeft vorige maand een opvoeder van zijn school bedreigd met een vuurwapen. Dat meldt de krant La Dernière Heure en wordt bevestigd door het Brusselse parket.

De leerling zou in het bureau van de opvoeder een sleutelbos gestolen hebben die toegang gaf tot de school, waarna de opvoeder de jongen op het matje zou geroepen hebben. Hij eiste de sleutelbos terug, anders zou de jongen uit de school gezet worden. De jongen weigerde en na zijn vertrek verwittigde de opvoeder de moeder van de jongeman per telefoon en eiste via die weg de sleutels terug.

Korte tijd na dat telefoongesprek zou de jongeman teruggekeerd zijn naar de school, vergezeld van een vriend. In het bureau van de opvoeder zou hij geëist hebben dat die laatste nooit meer zijn moeder zou bellen, als hij wilde vermijden dat de zaak uit de hand liep. Daarbij zou de jongen een vuurwapen op het bureau van de opvoeder gelegd hebben. Die belde daarop de politie en diende een klacht in.