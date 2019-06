Leerling (8) krijgt woede-uitbarsting op school en geeft drie leerkrachten slaag: politie moet tussenkomen JCV

19 juni 2019

00u00

De directie en drie leerkrachten van een basisschool in Jette hebben een klacht ingediend tegen een leerling van 8 jaar. De leerling werd op school zeer agressief - de politie moest tussenbeide komen.

De feiten dateren van eind mei. Toen wilde het kind op de Franstalige basisschool Aurore weglopen nadat het op school erg boos was geworden. "Drie leraren hebben hem in bedwang proberen te houden", aldus de politiezone West. "Ze hebben alle drie slagen gekregen. Onze ploegen zijn moeten tussenkomen om de jongen onder controle te krijgen. Hij is dan voor een check-up naar het ziekenhuis gebracht."

Wat de jongen tot de woedeaanval dreef, is niet duidelijk. De jeugdbrigade van de politiezone West is met een onderzoek gestart en heeft haar eerste bevindingen al overgemaakt aan het parket.