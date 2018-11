Leerling (20) zwaait met alarmpistool in Anderlechtse school HA

29 november 2018

14u47

Bron: RTL Info 0 Een leerling van het Atheneum Anderlecht heeft dinsdag een alarmpistool bovengehaald tijdens een discussie met een andere leerling in de school. De 20-jarige jongeman werd opgepakt door de politie. Hij was reeds bekend bij het gerecht voor gewelddadige overvallen, meldt RTL Info.

Een leerkracht hoorde dinsdagochtend rond 9 uur tumult in de gang en botste op de twee ruziemakers. Een van de jongens zwaaide met een alarmpistool, wat door de leraar werd afgenomen.

De politie werd verwittigd en de leerling, een 20-jarige jongeman, werd opgepakt. Hij was al bekend bij het gerecht voor gewelddadige overvallen. Binnenkort zal hij zich opnieuw voor de rechtbank moeten verantwoorden. Hij riskeert een gevangenisstraf van vijf jaar.



Dennis Goeman van het Brusselse parket bevestigt de tussenkomst van de politie en de arrestatie van de twintiger. De leerling is van school gestuurd. Bij het incident vielen geen gewonden. De betrokken leerkracht is evenwel een tijd werkonbekwaam.