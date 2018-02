Leerkrachten mogen niet praten over seks of evolutieleer: Crevits beveelt onderzoek naar Joodse meisjesschool ADN EB

20 februari 2018

10u03

Bron: Belga 14 Beginnende leerkrachten aan de Joodse school Benoth Jerusalem in Antwerpen mogen met hun leerlingen niet praten over voortplanting of evolutieleer. Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) beveelt een onderzoek wegens inbreuken op de eindtermen, schrijven Gazet van Antwerpen, Het Nieuwsblad en De Standaard vandaag.

"Leerstof. Met de leerlingen wordt niet gesproken over: seks, voortplanting, politiek, religie, racisme, persoonlijke aangelegenheden." Zo begint de bundel 'Richtlijnen', die solliciterende leerkrachten krijgen van de directie van de Benoth Jerusalem school in Antwerpen. Per vak wordt dat ook gespecificeerd.

Benoth Jerusalem is een Vrije Israëli­tische school voor secundair onderwijs. Er gaan enkel meisjes naar school en ook het lerarenkorps bestaat alleen maar uit vrouwen. De school is erkend door de Vlaamse overheid en krijgt dus subsidies.

Hiaten dan toch niet weggewerkt

In 2012 werd de school doorgelicht door de Vlaamse onderwijsinspectie. De school kreeg toen een 'beperkt gunstig advies'. Vooral op het vlak van evolutieleer, seksuele opvoeding en wetenschappelijke vakken constateerden de inspecteurs bij Benoth Jerusalem belangrijke 'hiaten'. Bij een opvolgingsdoorlichting in 2015 waren die hiaten weggewerkt, oordeelde het inspectieteam.

Maar dit lijkt dus niet te kloppen met de richtlijnen zoals ze eind 2017 nog werden verspreid. Dat is ook minister Crevits niet ontgaan. "Ik heb de documenten onmiddellijk overgemaakt aan de onderwijsinspectie. De eindtermen moeten worden gerespecteerd. Zij zullen de zaak opvolgen."

Joodse school neemt afstand van document

Volgens de Joodse school Benoth Jeruzalem is het document dat lessen over seksuele voorlichting of over de evolutieleer verbiedt, geen officieel document van de school. "Dit document druist in tegen alles waar de school voor staat", aldus de inrichtende macht en de directie van de school in een mededeling.

"Wij hebben kennisgenomen van de publicatie in Gazet Van Antwerpen over de Benoth Jeruzalemschool. Het kwestieuze document is geen officieel document van de school. De directie noch de inrichtende macht heeft kennis gehad van het bestaan ervan. Dit document druist in tegen alles waar de school voor staat", zo laat de school weten via de persmededeling.

Volgens de mededeling "is de auteur van het document gewezen op het totaal onaanvaardbare karakter ervan" en het schoolbestuur heeft de verspreiding van dit document onmiddellijk verboden.

"Op school wordt wel degelijk systematisch de realisatie van de eindtermen nagestreefd en komen ook gevoelige onderwerpen zoals de evolutieleer aan bod", aldus nog de school. "Als het aankomt op de lessen seksuele voorlichting, wordt geopteerd om dit te laten geven door mensen uit de eigen gemeenschap, met respect voor de gevoeligheden van de doelgroep, en dit zonder de juistheid van de informatie aan te tasten."

De school wijst er nog op dat de inspectie heeft vastgesteld "dat de school systematisch de nodige inspanningen levert om de eindtermen te realiseren, vandaar ook de positieve eindbeoordeling". De school betreurt ten slotte "de heisa die afbreuk doet aan die jarenlange inspanningen".