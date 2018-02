Leerkrachten krijgen loonsverhoging: akkoord over nieuwe onderwijs-cao bereikt ep

23 februari 2018

16u42

Bron: Belga 0 Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) heeft met de onderwijsvakbonden een nieuwe cao afgesloten. Volgens sp.a mogen leerkrachten zich in 2018 aan een loonsverhoging van 0,3 procent verwachten.

De afgelopen maanden onderhandelde Crevits met de vakbonden onder een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst voor het onderwijspersoneel. De vakbonden hadden in juli hun eisenbundel hiervoor op tafel gelegd. De bonden zetten daarin in op een loonsverhoging, omdat de laatste lineaire loonsverhoging al dateert van 2003.

Volgens een ontwerpcao die oppositiepartij sp.a kon inkijken zou er een loonsverhoging komen van 0,3 procent in 2018 en 1,1 procent in 2019. "Een stap in de goede richting, maar we hadden van de minister meer ambitie verwacht en een concreet plan om het beroep van leerkracht echt opnieuw aantrekkelijker te maken", zegt sp.a-parlementslid Caroline Gennez.

Minister Crevits licht het akkoord vanavond toe.