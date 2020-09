Exclusief voor abonnees

Leerkrachten getuigen over lesgeven met een mondmasker: “Leerlingen begrijpen me niet, maar durven het niet zeggen”

03 september 2020

“Als we een mondmasker dragen, gaan bepaalde finesses van het gesprek verloren”, zegt expert lichaamstaal Gérard Bour. Dat is precies waar de leerkrachten over klagen, drie dagen na de start van het nieuwe schooljaar. Ze kunnen het gezicht van de tieners in hun klas niet meer ‘lezen’ en de leerlingen begrijpen maar half wat ze vertellen. Drie leerkrachten getuigen.