Leerkracht maakt samen met leerlingen pakkende video over coronavirus Charlotte De Backer

17 maart 2020

Michiel Crijns geeft les in de Sancta Maria-school in Leuven. Maandag bleven heel wat leerlingen thuis door de nieuwe coronamaatregelen. Twee meisjes kwamen toch naar school en samen met hen maakte de leraar een video. De video kreeg de titel ‘Liefde in tijden van corona’. Zo wil hij samen met zijn leerlingen een boodschap van hoop verspreiden. “We moeten de raadgevingen opvolgen, maar we moeten ook uitgaan van de kracht van mensen. Een universele kracht is de hoop die wij stuk voor stuk koesteren, en dat wilden we met de video overbrengen”, zegt Crijns.

Met geschreven teksten die de leerlingen vasthouden in de video, willen ze die boodschap meegeven. “We hopen ook dat het een les kan zijn voor na de coronacrisis. Dat de collectiviteit en de kracht van mensen samen het verschil maken”, voegt Crijns er nog aan toe.

De volledige video kan je hier bekijken.