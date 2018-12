Leen zoekt kinderbedje dat haar vorig jaar overleden papa beschilderde en ze 3 jaar geleden online verkocht. Speciaal voor haar zoontje KVDS

10 december 2018

18u51

Bron: Eigen berichtgeving 0 Een moeder uit Sint-Katarina-Lombeek is op zoek naar een kinderbedje dat ze 3 jaar geleden verkocht via 2dehands.be. Het werd beschilderd door haar intussen overleden papa en nu ze bevallen is van een derde kindje, wil ze het graag terug. “Onze jongste zoon zal zijn opa nooit leren kennen. Zo zouden we hem toch nog iets kunnen geven van hem”, vertelt ze aan onze redactie.

Leen Adams deed haar oproep op Facebook en ze postte er meteen ook een aantal foto’s bij van het lichtgroene kinderbedje, met een toren en 2 draken erop. (lees hieronder verder)

“Mijn vader schilderde het voor ons zoontje Finn”, aldus Leen. “Maar toen hij er niet meer in kon, besloten we het te verkopen. We hadden op dat moment twee kinderen en wilden graag een derde, maar hadden te horen gekregen dat het medisch niet mogelijk was. We konden er dus niets meer mee doen. In 2015 – ik vermoed dat het in april was – verkochten we het bedje zonder er verder bij stil te staan op de website 2dehands.be.”





Twee jaar later – op 17 juni vorig jaar – was er echter onverwachts geweldig nieuws. “Ik bleek plots zwanger te zijn van een derde kindje”, aldus Leen. “We konden ons geluk niet op.” (lees hieronder verder)

Lang zouden ze echter niet op hun roze wolk zitten, want 3 dagen later sloeg het noodlot toe. Haar papa Willy (62) overleed onverwacht. “Hij was met vakantie op Tenerife toen hij plots een hartstilstand kreeg”, aldus Leen. “Zijn vrienden hebben nog geprobeerd om hem te reanimeren, maar tevergeefs. Ik heb hem nooit kunnen vertellen dat ik weer zwanger was.”

Pianist

Kleine Jax Ian – de tweede naam is een verwijzing naar Willy, die pianist was: als je er een ‘p’ voor zet en een ‘o’ achter leest hij: ‘piano’ – werd op 22 februari van dit jaar geboren. Daarmee kregen Sam en Finn er een broertje bij. En nu hoopt Leen om het bedje dat haar papa ooit beschilderde toch nog terug te vinden. “Zo kunnen we Jax toch nog iets van zijn opa geven”, zegt ze. (lees hieronder verder)

Zelf konden ze niet meer achterhalen aan wie ze het bedje indertijd verkochten. En ook 2dehands.be kon hen niet verder helpen, omdat het zoekertje verwijderd werd en die gegevens niet bijgehouden worden, aldus Leen. “Het zou evengoed alweer een paar keer van eigenaar veranderd kunnen zijn, dus de zoektocht wordt niet eenvoudig”, beseft ze.

Te klein

“Ons zoontje zal er pas over anderhalf jaar in kunnen. Misschien is het kindje dat er nu in slaapt tegen dan wel te groot geworden. Finn heeft er tot zijn 4 jaar in gelegen, maar toen werd het echt te klein. Kan iemand ons helpen?”, vraagt ze.

Wie het bedje herkent of weet waar het is, kan Leen bereiken op het speciale e-mailadres ridderbed@gmail.com. “We willen er gerust voor betalen, zoals de huidige eigenaar waarschijnlijk ook heeft gedaan”, voegt ze er nog aan toe.