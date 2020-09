Leden Siciliaanse maffia gearresteerd bij invallen in Maasmechelen, Luik en La Louvière HR

15 september 2020

13u18 32 Bij een inval in Maasmechelen is afgelopen nacht een lid van de Siciliaanse maffia gearresteerd. Dat bevestigt een woordvoerder van het federale parket aan HLN. Ook in Luik en La Louvière zijn twee mannen aangehouden. Op hetzelfde moment zijn ook in Sicilië vijf mannen opgepakt door de Italiaanse politie. Ze worden verdacht van een reeks afrekeningen en moorden.

Bij de invallen in ons land vond de politie ook een wapen met bijhorende munitie. De arrestaties hebben te maken met een oorlog tussen twee maffiaclans die in september 2016 uitbarstte in de Luikse wijk Outremeuse. Twee mannen die er voor een huis stonden te praten, werden vanuit een voorbijrijdende wagen onder vuur genomen. Een van hen maakte deel uit van de Di Stefano-maffiaclan, die een vete uitvecht met de Bellavia-clan.

Die aanslag vormde het startpunt van een hele reeks afrekeningen, waarbij verschillende doden vielen en anderen op miraculeuze wijze overleefden. De Luikse bakker Carmelo Nicotra (40) overleefde bijvoorbeeld op 23 mei 2017 in Sicilië een aanslag waarbij vanuit een kalasjnikov minstens 30 kogels werden afgevuurd. Als bij wonder raakte hij enkel gewond aan de benen.

Kalasjnikov

In het kader van hetzelfde onderzoek vond de Italiaanse politie enkele maanden geleden een cruciaal bewijsstuk terug. Het ging om een kalasjnikov die op het platteland in Sicilië verstopt was onder de grond.

Afgelopen nacht werden in totaal acht mannen aangehouden in de zaak. De leden van beide maffiaclans zouden zich onder meer bezighouden met drugshandel.