Leden jihadistencel Jumet krijgen ook in beroep tot acht jaar cel EB SI

11u25

Bron: Belga 0 Thinkstock Illustratiefoto. Het hof van beroep van Henegouwen heeft vrijdag de gevangenisstraffen bevestigd waartoe twee leden van een jihadistennetwerk veroordeeld werden door de correctionele rechtbank van Charleroi. Het hof verlaagde wel de boetes die in eerste aanleg waren uitgesproken.

Youssef B. en Bilal M. kregen in juni dit jaar respectievelijk acht jaar en zeven jaar cel. Hun netwerk, het jihadistennetwerk van Jumet, voerde propaganda voor IS op de sociale media, zocht financiering voor de organisatie van aanslagen, organiseerde huwelijken die nodig waren voor een vertrek naar Syrië.

Bilal, die als het kopstuk van de bende beschouwd werd, werd eind januari 2016 in Brussel opgepakt. Hij zou in februari vorig jaar met een andere man naar Syrië vertrekken en zei dat hij daarna naar Europa wou terugkeren om "ongelovigen te vermoorden". Youssef bleef onder elektronisch huisarrest met IS-strijders converseren. Hij was met de dochter van een schepen van Sint-Jans-Molenbeek getrouwd, die in eerste aanleg werd vrijgesproken in deze zaak.

Het hof van beroep bevestigde behalve de gevangenisstraffen ook het verlies van de burgerrechten voor een periode van tien jaar.