Leden bananenbende riskeren samen 135 jaar gevangenisstraf Jonathan Bernaerts

19 april 2018

12u31

Bron: Eigen berichtgeving 1 Het openbaar ministerie heeft celstraffen van 15 en 10 jaar en boetes tot 60.000 euro gevorderd voor de kopstukken van de zogenaamde ‘bananenbende’.

Die organisatie wordt verantwoordelijk gehouden voor de invoer van meer dan 3 ton cocaïne via de Antwerpse haven. In de zomer van 2016 onderschepte de douane een lading bananen uit Colombia. Tussen het fruit werd 1,7 ton cocaïne aangetroffen. Twee weken later werd een gelijkaardige lading onderschept.

Een twintigtal andere beklaagden - dokwerkers, transporteurs, stromannen ed. - riskeren straffen tussen 6 en 4 jaar. Opgeteld eiste de procureur in totaal 135 jaar celstraf voor 23 beklaagden.