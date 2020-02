Lectrr slaat terug met nieuwe cartoon na rel met China KVDS LH

05 februari 2020

08u57 0 Hij had het dinsdag al aangekondigd en voegde de daad bij het woord: Lectrr heeft een nieuwe cartoon gepubliceerd over het coronavirus, ondanks de felle kritiek van China dat een eerdere spotprent “een belediging voor de bevolking” was.

De huiscartoonist van De Standaard kwam gisteren in het oog van de storm terecht door een cartoon die vorige maand gepubliceerd werd op de website van de krant.Daarop is een Chinese vlag te zien, waarop de gele sterren vervangen zijn door symbolen voor biologisch gevaar.

De Associatie van Chinese Ondernemingen in België en Luxemburg stuurde een brief naar de krant en zei dat ze zich “ernstige zorgen” maakte over de cartoon. “Deze tekening is oneerbiedig voor de nationale vlag van China. Het is een belediging voor China en kwetst de Chinese bevolking”, klonk het onomwonden. De associatie eiste ook verontschuldigingen.





Die kwamen er niet. Meer nog, Lectrr leek niet onder de indruk en verklaarde in een reactie aan de redactie van HLN dat hij cartoons over het virus zou blijven maken omdat hij vrije meningsuiting belangrijk vindt.

Dat deed hij ook. Vandaag kwam er een nieuwe spotprent, waarop een man te zien is die in de plaats van een mondmasker tegen het coronavirus tape over zijn mond heeft: ‘Chinees beleid inzake cartoons over coronavirus’ staat er schamper bij te lezen.