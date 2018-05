LBC-NVK staakt tegen agressie in opvoedingsinstellingen voor veilige zorg KVDS

07 mei 2018

07u37

Bron: Belga 0 De christelijke bediendevakbond LBC-NVK houdt een stakingsdag in de opvoedingsinstellingen voor veilige zorg. Sinds februari werd in verscheidene instellingen al actiegevoerd voor meer personeel en meer middelen om het hoofd te bieden aan het stijgende aantal gevallen van agressie. Omdat er geen vooruitgang is, wordt er nu gestaakt.

Dat bevestigt Piet Van de Walle, LBC-secretaris regio Gent. Van 10 tot 13 uur plant de vakbond ook een sit-in in Brussel aan het kabinet van Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V). "De taken en zorgen zijn niet meer dezelfde als zeven jaar geleden. Het is een beetje het Lidl-verhaal: meer verwachten met minder personeel", zegt Van de Walle.

LBC-NVK eist een "correcte personeelsomkadering door bijkomende investeringen voor extra personeel. De opgebouwde personeelstekorten uit het verleden hebben al genoeg slachtoffers gemaakt". Verder wordt geijverd voor werkbare en leefbare omstandigheden, zowel voor het personeel als voor de jongeren. "Wij willen onze jongeren in aangepaste grootte van de leefgroepen in alle veilige omstandigheden de zorg geven die zij nodig hebben. Systematische incidenten behoren niet tot het normale werk", luidt het.

Het is een staking voor de sector en niet tegen een inrichtende macht als de Broeders van Liefde, benadrukt Van de Walle. Intern worden afspraken gemaakt voor de organisatie van een minimumbezetting.

De niet-opgevorderden zullen van 10 tot 13 uur een sit-in houden aan het kabinet van minister Vandeurzen, aan de Koning Albert II-laan in Brussel. Afhankelijk van de reactie worden daarna verdere acties bekeken.