LBC-NVK staakt tegen agressie in opvoedingsinstellingen voor veilige zorg, Vandeurzen belooft 130 extra jobs KVDS

07 mei 2018

07u37

Bron: Belga 4 Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) voorziet na overleg met de christelijke bediendevakbond LBC-NVK in extra financiële middelen voor de opvoedingssector. Er komen 130 voltijdse jobs bij, luidt het.

De christelijke bediendevakbond hield vandaag een eerste stakingsdag in de opvoedingsinstellingen voor veilige zorg. Sinds februari werd in meerdere instellingen al actiegevoerd voor meer personeel en meer middelen om het hoofd te bieden aan het stijgend aantal gevallen van agressie. Omdat er volgens de vakbond geen vooruitgang was, werd besloten om over te gaan tot een staking.

Na overleg met de vakbond beloofde Vandeurzen 130 extra jobs in de sector. Volgens LBC-secretaris Piet Van de Walle wil de minister op korte termijn een extra budget vrijmaken om over te gaan tot bijkomende aanwervingen in die instellingen waar de noden het hoogst zijn. "Wij hebben die uitgestoken hand aanvaard en appreciëren dat de minister zijn verantwoordelijkheid opneemt", zegt Van de Walle.

De vakbond is naar eigen zeggen bereid om "de oefening verder te maken" en een oplijsting te maken van die instellingen waar de situatie het prangendst is. "Vervolgens zullen we een tweede beoordeling maken en kijken of de toekenning van die aard is dat we de sociale rust kunnen herstellen", aldus de LBC-secretaris. Tot die tijd worden alle acties opgeschort.

Van de Walle laat ook weten dat de minister op lange termijn extra investeringen heeft beloofd om te voorzien in aangepaste accommodatie en infrastructuur.