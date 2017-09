Lawaai, gescheld en het inpikken van parkeerplaats: in de stad hebben 4 buren op 10 ruzie Sven Spoormakers

11u13 4 thinkstock Lawaai, hun onuitstaanbare karakter, discussies over de planten op de perceelgrens, geroddel en gescheld, de huisdieren en natùùrlijk: het inpikken van de parkeerplaats voor de deur. Ziedaar de grootste redenen waarom meer dan 4 op de 10 stedelingen ruzie heeft met de buren, volgens de Burengeluk-studie.

Het is vaste prik geworden voor Vlaamse politiemensen en vrederechters: de burenruzie - de ene al wat heftiger dan de andere, weliswaar. In Aalst vochten afgelopen zaterdag twee buren op straat hun geschil uit, met blauwe plekken en een bloedneus tot gevolg. Voor de rechtbank in Ieper stonden twee buren uit Wervik terecht, voor een uit de hand gelopen burenruzie over de acht windhonden van de ene. Erger was het vorige week in Linkebeek, waar een 74-jarige zijn 60-jarige buur doodschoot, na een aanslepende vete over de bouw van een appartementsblok. En dat burenruzies làng aanslepen, bewijzen ze in Sint-Eloois-Winkel waar buren al - hou u vast - 48 jaar mekaar het bloed van onder de nagels pesten, maar de oorzaak van al dat gescheld zijn de betrokkenen al lang vergeten.

Herkenbaar

Hoeft het te verbazen dat één op de vier Vlamingen niet opschiet met zijn buren? Nee, zegt socioloog Ignace Glorieux (VUB): "Het spreekwoord zegt: 'Beter een goeie buur dan een verre vriend'. Maar omgekeerd geldt het ook: het is logisch dat je je het meest ergert aan wie het dichtst bij jou in de buurt is. Ruzie omdat de bladeren van de boom van de buurman jouw dakgoot verstoppen zal je niet hebben met een vriend of een familielid die 50 kilometer verder woont, hé."



Maar toch: 4 op de 10 mensen in steden heeft ruzie met zijn of haar buur, zo bleek uit de studie Burengeluk van Reynaers Aluminium. De redenen van al dat geruzie zijn herkenbaar: de buur maakt lawaai (31,8%) of heeft een onuitstaanbaar karakter (23,6%), de afscheiding tussen de percelen - de haag, de planten, de schutting - leidt tot irritatie (19,5%), geroddel en kwaadsprekerij (19,1%), scheldpartijen (15,5%) en de huisdieren (15,5%). De kinderen zorgen maar in 9% van de gevallen voor ruzie - wat desondanks verrassend weinig is.

Individualisme

Socioloog Glorieux ziet burenruzies als symptoom voor onze steeds individualistischere maatschappij. "We zijn het grootste deel van de tijd niet thuis, omdat beide partners werken. En àls we thuis zijn, moeten we ons huishouden doen, onze hobby's beoefenen, de kinderen naar het voetbal en de muziekles brengen, en dan in onze zetel ploffen voor tv. Met andere woorden: er blijft geen tijd meer over om met de buren gezellig een praatje te maken op straat of over de haag. In vele gevallen kénnen we onze buren niet eens, of maar heel oppervlakkig. Is er dan iets dat ons ergert, dan kunnen we daar niet met elkaar over praten en bouwt het chagrijn zich op. Tot we de politie bellen en de hele zaak helemaal uit de hand loopt. Terwijl even bij elkaar langslopen de avond vòòr je op zaterdagochtend de haag wil snoeien, of elkaar uitnodigen voor het feestje op vrijdagavond, dat allemaal had kunnen voorkomen."

In vele gevallen kénnen we onze buren niet eens, of maar heel oppervlakkig. Is er dan iets dat ons ergert, dan kunnen we daar niet met elkaar over praten en bouwt het chagrijn zich op Socioloog Ignace Glorieux