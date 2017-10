Laurette Onkelinx verlaat gemeenteraad van Schaarbeek 10u23

Bron: Belga 2 PN, Belga, Isopress Laurette Onkelinx (PS) kondigde enkele weken geleden haar vertrek uit de actieve politiek aan. Laurette Onkelinx (PS) neemt vanavond afscheid van de gemeenteraad van Schaarbeek. Dat heeft ze aan La Libre Belgique meegedeeld. Enkele weken geleden kondigde de oud-vicepremier en voorzitster van de Brusselse PS-federatie haar afscheid uit de actieve politiek aan. Ten laatste in 2019 wil ze al haar mandaten neerleggen.

Intussen heeft ze reeds het kamerfractieleiderschap opgegeven en na vanavond is ze dus ook geen gemeenteraadslid meer. Onkelinx stelde zich in 2006 voor het eerst kandidaat in Schaarbeek. Ondanks winst voor de PS slaagde ze echter niet in om een Olijfboomcoalitie (PS-cdH-Ecolo) op de been te brengen. Ecolo sloot toen een coalitie met uittredend burgemeester Bernard Clerfayt (FDF). Ook in 2012 bleef de PS op de oppositiebanken.