Laurette Onkelinx: "Benoeming van Steven Vanackere bij Nationale Bank is strijdig met de wet"

06 november 2018

09u57

Bron: Belga 0 De benoeming van Steven Vanackere bij de Nationale Bank van België (BNB) is strijdig met de wet uit 2011 die aan beursgenoteerde bedrijven oplegt dat hun raad van bestuur voor een derde uit vrouwen moet bestaan. Dat heeft PS-politica Laurette Onkelinx vandaag gezegd op Bel-RTL. Ook Ingrid De Poorter, professor ondernemingsrecht aan de UGent, ziet een mogelijke schending van de wet op de vennootschappen, zo zei ze in De Ochtend.

"In 2011 hebben we beslist dat er in beursgenoteerde bedrijven en in overheidsbedrijven minstens een derde vrouwen zouden moeten zetelen in de raad van bestuur. De Nationale Bank is een beurgenoteerd bedrijf. Ik heb niet de indruk dat we in 2011 hebben gezegd dat de wet zou gelden voor iedereen behalve voor de Nationale Bank", aldus Onkelinx.



Indien de regering dus inderdaad Steven Vanackere aanstelt en er geen enkele vrouw meer zal zetelen in het directiecomité van de Nationale Bank, mag men zich volgens Onkelinx aan juridische procedures verwachten.

Juridische discussie

Volgens professor Ingrid De Poorter valt de Nationale Bank als beursgenoteerd bedrijf zeker onder de wet op de genderquota. Maar er bestaat volgens haar wel een juridische discussie of het directiecomité van de Nationale Bank geldt als een raad van bestuur. "Dat is een moeilijke juridische discussie", zo zei De Poorter in De Ochtend.



"Je hebt verschillende organen in het bestuur van de Nationale Bank. Je hebt het directiecomité en je hebt de regentenraad. Het is niet eenvoudig om te bepalen welk orgaan de raad van bestuur is. Als je kijkt welke functies de directie opneemt, kan je dat beschouwen als een raad van bestuur. Het bestuur en het beheer is bijvoorbeeld voor hen, en dat is ook de functie van de raad van bestuur.”

Nietig

Maar kan de benoeming van Vanackere ongedaan worden gemaakt als het directiecomité wordt beschouwd als een raad van bestuur? "Als de genderquota van toepassing zijn, en ze worden niet gerespecteerd, zal de eerstvolgende benoeming nietig zijn", zegt De Poorter. "Dat zou betekenen dat ze de wet niet naleven.”

