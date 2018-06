Laurent uit Oostende is amper 8 jaar, maar heeft nu al zijn middelbare schooldiploma op zak Celien Moors

27 juni 2018

14u00

Bron: Eigen berichtgeving 11 Deze week laten de Vlaamse leerlingen de schoolbanken achter zich, maar voor de 8-jarige Laurent Simons is dat met een wel heel bijzonder diploma op zak: de jongen studeerde deze week af van de middelbare school in Brugge.

Nee, Laurent sloeg geen enkel jaar van het secundair onderwijs over. In juni schreven we nog hoe de hoogbegaafde jongen (Laurent heeft een IQ van minstens 145) zijn eerste en tweede middelbaar afrondde, waarna hij de rest van het jaar gebruikte voor de vakken van het derde en het vierde middelbaar. Hij ging zelfs een tijdje aan de slag als wetenschappelijk onderzoeker in het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam. In januari startte Laurent dan met het vijfde en het zesde middelbaar wetenschappen-wiskunde in het Sint Jozef Instituut in Brugge, waar hij nu zijn diploma ontving.

Laurent werd geboren in Oostende, maar verhuisde op zijn vierde naar Amsterdam voor het werk van zijn ouders. Toen had hij het eerste leerjaar er al opzitten. En op zijn zesde was hij klaar met de basisschool. “We zijn heel erg trots en blij voor hem”, klinkt het bij papa Alexander. “Op school is het leuk, maar nu kan hij eindelijk de vleugels uitslaan en doen wat hij leuk vindt.”

Nu hij zijn diploma secundair onderwijs heeft, wil Laurent vooral zijn grootouders bedanken, die nog in België wonen, alsook Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). “Als een moeder waakt ze samen met haar departement over het welbevinden van haar schoolkinderen”, zegt Laurent. “Vol trots en zelfverzekerd kan ik zeggen dat het Vlaamse onderwijs tot de absolute wereldtop behoort.” De komende tijd zal Laurent zich vooral moeten oriënteren en nadenken over de toekomst, maar eerst “ga ik lekker genieten van mijn vakantie en het WK voetbal”, klinkt het nog.