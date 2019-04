Latijn binnenkort verplicht voor alle leerlingen Franstalig onderwijs TT

04 april 2019

12u07

Bron: L'Echo, De Standaard 0 Alle leerlingen van het tweede en derde jaar in het Franstalig middelbaar onderwijs krijgen over enkel jaren minstens twee uur Latijn per week, ongeacht welke richting ze volgen. Die opvallende beslissing staat in het zogenaamde ‘pacte d'excellence’, het hervormingsplan voor het Franstalige onderwijs dat volgende week na jarenlange debatten moet worden goedgekeurd.

De hervorming van het onderwijs in het Franstalige landsgedeelte zal vooral een impact hebben op de laatste jaren van het lager en de eerste jaren van het middelbaar onderwijs. Alle leerlingen zullen een gemeenschappelijke opleiding krijgen vanaf het derde jaar in de lagere school tot en met het derde jaar in het middelbaar. Vandaag is die gemeenschappelijke sokkel in het middelbaar er enkel in de eerste twee jaren.

Ook inhoudelijk verandert er heel wat, vooral in het talenonderwijs. Zo zal een tweede vreemde taal (Nederlands of Engels) verplicht worden vanaf het derde leerjaar en niet meer vanaf het vijfde. In het tweede middelbaar komt er een andere tweede taal bij. Het aantal uren Frans zal dan bovendien dalen van zes naar vier, zodat er twee uur bijkomt voor voor Latijn. Die taal wordt dan ook verplicht voor iedereen in het tweede en derde middelbaar.

Charlotte Vanhalme, docent klassieke talen aan de ULB, wijst er in De Standaard wel op dat het niet gaat om klassiek Latijnonderwijs zoals wij dat in Vlaanderen kennen. Bedoeling is vooral het Frans te ondersteunen via een kennismaking met het Latijn. “Er zal vooral worden gefocust op woordenschat, grammatica en de vervoegingen. We willen de leerlingen duidelijk maken wat de gelijkenissen en verschillen zijn. Er worden parallellen getrokken.”

De invoering zal geleidelijk aan gebeuren vanaf 2020, schrijft L’Echo, zodat het gemeenschappelijke derde middelbaar er vanaf het schooljaar 2028-2029 komt. Leerlingen zullen dan pas vanaf het vierde middelbaar een specifieke studierichting kunnen kiezen.