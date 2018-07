Last van pollen? Dit gewas brengt je aan het niezen! Arne Adriaenssens

02 juli 2018

11u17 3 Nies en snotter je heel de dag? Je bent niet alleen. Door de aanhoudende droogte is de lucht verzadigd met pollen en dat voel je bij elke ademhaling. De oorzaak van al die ongemakken: gras.

Wie last heeft van pollenallergieën, blijft beter weg uit de natuur. De kurkdroge lucht geeft plantenstuifmeel vrij spel om zich te verplaatsen, met alle ongemakken van dienst.

De grootste schuldige zijn de grassen. Die staan in deze tijd van het jaar in bloei en scheiden erg veel stuifmeel af. Ook als het gras gemaaid wordt, komt er lokaal een grote stuifmeelwolk vrij.

Zowat alle grassen kunnen je aan het niezen brengen, maar vooral glanshaver vermeid je beter. Dit hoge, glanzende gras zie je her en der in de bermen verschijnen en is kampioen in het verspreiden van stuifmeel. Ook pasgemaaide perkjes laat je beter links liggen.

Wachten op plensbui

Volgens de Belgische hooikoortsradar zijn er overdag ‘veel pollen’ aanwezig in het volledige land. Tijdens de avond en nacht daalt dat aantal gevoelig. Voor een definitieve daling is het nog wachten op een stevige plensbui. En die is voorlopig nog niet in aantocht.

