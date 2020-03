Last van lockdown-stress? Met deze gratis tool raak je er makkelijker van af Ingrid De Vos

27 maart 2020

10u00 0 Pieker jij veel over de impact van de coronapandemie? Maakt de toestand je bang? Er is een gratis tool die je helpt kalmer te blijven en beter te functioneren. Trauma-expert Elke Van Hoof lanceerde die zopas via de website iedereenok.be

“De lockdown doet ieder van ons onder stress staan”, schetst professor Elke Van Hoof, die gezondheidspsychologe is, en ook drijvende kracht achter het Huis voor Veerkracht is. “We weten dat 40 procent van de bevolking zich neerslachtiger voelt dan normaal. Veel mensen worstelen met het gevoel dat ze opgesloten zitten, of vrezen dat ze te kampen zullen krijgen met financiële gevolgen van de coronacrisis.”

“Sommigen maken zich zorgen over familieleden met wie ze nu geen contact meer kunnen hebben. Anderen moeten thuis werken terwijl de kinderen constant om aandacht vragen. Vervolgens worden ze in de winkel geconfronteerd met lege rekken en intussen moeten ze zeer verontrustende nieuwsberichten verwerken. Zeker nu duidelijk wordt dat de situatie niet snel zal normaliseren, moeten we er over waken dat de herhaalde acute stress niet omslaat in een ziekmakende, chronische stress”, aldus Van Hoof.

Online tool

Via de website iedereenok.be helpt Van Hoof je met een tool, waarmee jij en je gezinsleden kunnen leren die overweldigende angstgevoelens te doorbreken. Eerst moet je een aantal vragen beantwoorden, om te filteren wie beter meteen hulp vraagt bij zijn huisdokter: mensen met hallucinaties of wanen, maar ook wie door angst al een hele week niet kan slapen of zijn dagelijkse routine niet meer kan afwerken.

Is het niet zo erg, maar ben je toch vaak prikkelbaar of aan het piekeren over de gevolgen van de pandemie? Dan is het angstcentrum in je hersenen allicht overactief, verduidelijkt professor Van Hoof. “Je emoties zijn dan als het ware bevroren, waardoor je moeilijk afstand kan nemen van de problematiek.”

Via iedereenok.be brengen we therapie, die zijn degelijkheid heeft bewezen in groepssessies met slachtoffers van de terreuraanvallen, nu gratis in de huiskamer Elke Van Hoof

Dubbele focus

Met bepaalde technieken kan je het emotioneel brein evenwel ontdooien, waarna je zelf weer makkelijker tot een oplossing komt, weet Van Hoof. “Concreet zetten we hier de EMDR-techniek in, die zijn degelijkheid heeft bewezen bij groepssessies met slachtoffers van de terreuraanvallen. Tijdens de interventie vragen we van jou een dubbele focus: je moet denken aan datgene waar je het zo moeilijk mee hebt, terwijl je ook aan de slag gaat met een papier waarop je in een bepaald tempo van links naar rechts moet tikken. Kort door de bocht wordt je werkgeheugen op dat moment overbelast, waardoor het emotionele brein zijn normale functioneren kan hervatten. Je kan het stappenplan alleen of samen met je huisgenoten doorlopen in ongeveer 45 minuten.”

“Registratie is niet nodig. Je hebt alleen een computer nodig, en papier en pen en wat rekkertjes of touwtjes. Het is trouwens de eerste keer dat deze therapie, die ook naar voor geschoven wordt door de WHO, gratis wordt aangereikt in de huiskamer.”

