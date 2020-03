Last Post in Ieper voortaan slechts met één klaroener Belga

19 maart 2020

14u35 0 Door de strengere coronamaatregelen zal in Ieper de Last Post voortaan slechts door één klaroenblazer gespeeld worden, om de regel om minstens 1,5 meter afstand te houden te respecteren.

Normaal wordt dat door meerdere klaroeners gedaan. Eerder werd al beslist om sinds afgelopen weekend geen publiek meer toe te laten bij de Last Post.

"De politie is telkens ter plaatse om publiek eventueel weg te sturen, maar mensen volgen de regel goed op", zegt burgemeester Emmily Talpe (Open Vld). "We zijn blij dat we het met één klaroener kunnen doen om de continuïteit van dit eerbetoon te verzekeren."

Ook mensen die zich inschreven om kransen te leggen tijdens de ceremonie werden verwittigd en mogen niet meer komen.