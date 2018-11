Lara krijgt maar liefst zeven nieuwe “Nellies” na oproep in onze krant Redactie

20 november 2018

12u17 0

Ze had gehoopt op één. Het werden er zeven. In Diest heeft Lara Boven (14) gisteren de verjaardag van haar leven gevierd. Kinderen die ze van haar noch pluim kent, schonken het autistische meisje na een oproep in deze krant haar állermooiste cadeau: zeven nieuwe knuffels, identiek dezelfde als haar tot op de draad versleten ‘Nellie’.

