Laptopdieven actief in Europees Parlement tijdens lockdown ADN

01 juli 2020

20u05

Bron: Belga 0 Onbekenden hebben laptops, tablets en andere spullen gestolen uit kantoren in het Europees Parlement in Brussel. Dat gebeurde toen de parlementsgebouwen vrijwel verlaten waren vanwege de coronapandemie. Het parlement heeft een onderzoek ingesteld, laat een woordvoerder weten.

Uit het kantoor van het Duitse Europarlementslid Nico Semsrott werden zes weken geleden twee laptops uit een kast ontvreemd, zegt hij in een filmpje op sociale media. Volgens hem zijn zeker vijftig collega’s bestolen en misschien wel honderd. Het parlement zelf wil geen aantallen noemen.

Semsrott sluit niet uit dat de dief of dieven een sleutel van de kantoren hadden. Bij de groene afgevaardigde Thomas Waitz werd een tablet gestolen. De indringer had volgens hem een sleutel van zijn kantoor.



Volgens beide parlementsleden is een deel van de bewakingscamera's uitgeschakeld geweest tijdens de inbraken. Semsrott vindt dat de parlementsdiensten veel te passief hebben gereageerd. Hij spreekt van een groot schandaal.