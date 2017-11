Langspeelfilm Baba Yega wordt gemaakt op flanken Kemmelberg Christophe Maertens

16u10

Bron: Eigen berichtgeving 0 Eric Flamand Baba Yega in de commandobunker onder de Kemmelberg. De commandobunker op de Kemmelberg in Heuvelland doet deze dagen dienst als opnamestudio voor de eerste langspeelfilm van Baba Yega. Baba Yega raakte bekend als winnaar van Belgium’s Got Talent. Intussen zijn ze razend populair.

In de film verdwijnt één van de vijf Baba’s van de aardbodem en moeten zijn vrienden hem terugvinden. Daarbij nemen ze het op tegen de kwaadaardige Cordelia Zen, die alle kinderen van hun spontaniteit en levensvreugde probeert te bestelen. “We hebben vooral televisieprogramma’s gemaakt en de honger was groot om ook eens een film te maken”, aldus producent en cameraman Emanuel Vanderjeugd van productiehuis Geronimo. “Omdat mijn kinderen grote fan zijn van Baba Yega viel de keuze op die figuren.”

“De commandobunker in Kemmel is een speciale plaats om te werken, maar ik ken de bunker goed”, aldus de producent. “Ik ben van de streek en kwam hier in de buurt vaak trainen als jonge gast. Ik vond het de perfecte locatie voor de ondergrondse duistere wereld van personage Cordelia, waar ze de kinderen opnieuw discipline bijbrengt.”

Met het beperkt budget probeert het productiehuis toch veel speciale effecten uit te voeren en met topacteurs te werken, zoals Barbara Sarafian, Rik Verheye en Tom Audenaert. “Heel de film speelt zich af in de Westhoek. De meeste scenes zijn gedraaid in de bunker, maar het is de bedoeling om ook het mooie landschap van Heuvelland te tonen. Vergeet alle vorige kinderfilms, met deze prent vinden we de kinderfilm opnieuw uit.” De film komt uit in de Paasvakantie.

Eric Flamand In de commandobunker onder de Kemmelberg zijn de Baba Yega's gevangen genomen