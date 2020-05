Lange wachtlijsten bij vastgoedmakelaars voor plaatsbezoeken LH

11 mei 2020

15u36

Nu vastgoedkantoren voor particulieren vandaag weer de deuren mochten openen, zijn zij begonnen met het wegwerken van de lange wachtlijsten voor plaatsbezoeken. "Bij sommige kantoorgroepen werden er 2.000 tot 3.000 plaatsbezoeken per week ingepland", zegt Dorien Stevens van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV).

Stevens ziet zowel bij grotere als kleinere kantoren een algemene tendens van lange wachtlijsten, en dat voor huur- en kooppanden. Na acht weken stilstand is het moeilijk te voorspellen of er een piek zal zijn van het aantal transacties op de vastgoedmarkt, maar een afname verwacht ze zeker niet. "Vastgoed is een waardevaste investering, dus voor mensen die willen investeren blijft het interessant", zegt Stevens. "De economen van banken voorspellen een prijsdaling van 1 à 2 procent, maar er zijn ook veel Belgen die tijdelijk werkloos zijn waardoor er minder inkomen is. Er zijn verschillende factoren die spelen.”

Ook Kristophe Thijs van Confederatie van Immoberoepen (CIB) Vlaanderen verwacht drukke weken maar geen overrompeling, omdat er duidelijke afspraken werden gemaakt. Samen met BIV, Federia en het SF 323 werkte CIB Vlaanderen een sectorgids uit, met richtlijnen voor vastgoedprofessionals, kandidaat-kopers of -huurders, en de eigenaar/bewoner. "Daarin staan een vijftigtal maatregelen, zoals een maximumaantal van twee kandidaat-kopers of -huurders per bezoek, legt Thijs uit.

Net als BIV wil CIB Vlaanderen zich niet aan voorspellingen wagen. "De stilstand zal ingehaald worden, en de rente is een positief voordeel maar de verkoop van woningen heeft ook te maken met het consumentenvertrouwen, dus op dat vlak is het koffiedik kijken", zegt Thijs.

Wat CIB Vlaanderen wel met zekerheid kan zeggen is dat de afgelopen weken digitaal tekenen een enorme boost heeft gekregen. "Van 20 maart tot 31 april werden er via ons platform net geen 3.000 huurovereenkomsten en compromissen ondertekend", aldus Thijs.