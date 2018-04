Lange rij gedupeerden in zaak rond miljoenenoplichting ADN

11 april 2018

17u06

Bron: Belga 0 In Turnhout is vandaag het proces gestart van een makelaar die ervan wordt verdacht tientallen gedupeerden voor miljoenen te hebben opgelicht. Er werden celstraffen van vijf jaar gevorderd, evenals een beroepsverbod.

In 2011 startte het gerecht in Turnhout een onderzoek naar het ondertussen opgedoekte kantoor D&D Financials in Zandhoven. Die zou cliënten rendementen van 7 tot 16 procent hebben beloofd voor investeringen in een goudmijn in Afrika, maar de slachtoffers raakten hun geld kwijt, vaak aanzienlijke sommen spaargeld.

Volgens VTM Nieuws stond er bij de start van het proces in Turnhout een lange rij mensen en zouden zo'n 250 gedupeerden zich burgerlijke partij hebben gesteld. "Samen hebben de slachtoffers - voorlopig - naar schatting voor zo'n 90 miljoen euro schade", zegt Philippe Billiet, een advocaat van een aantal gedupeerden. "Voor sommigen gaat het om meer dan een of zelfs meer dan twee miljoen euro. Of de slachtoffers hun geld zullen terugzien, hangt mee af van de waarde van een aantal inbeslagnames, zoals van onroerend goederen. De waarde ervan moet nog worden bepaald."

Het openbaar ministerie heeft voor vier hoofdbeklaagden gevangenisstraffen van vijf jaar gevorderd, evenals een geldboete en een beroepsverbod. Volgens de advocaat van een van de verdachten heeft zijn cliënt geen fouten gemaakt. Hij vraagt de vrijspraak. Er volgen de komende weken nog verschillende pleitdagen. Een uitspraak wordt ten vroegste midden mei verwacht.