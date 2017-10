Lange files na ongevallen met drie vrachtwagens op E313 TT

06u35 264 Marc De Roeck Op de E313-snelweg richting Antwerpen is de weg opnieuw vrijgemaakt na twee zware ongevallen met drie vrachtwagens die vanmorgen net voor de ochtendspits gebeurden. Toch is het nog meer dan twee uur aanschuiven.

"Iets voor 6 uur gebeurden er vlak bij elkaar twee ongevallen tussen twee vrachtwagens en tussen een vrachtwagen en een bestelwagen. Drie rijstroken raakten versperd en het verkeer kan enkel maar via het einde van de oprit Wommelgem passeren, wat voor veel hinder zorgt. Er ligt ook zeer veel glas op de weg. Het kan nog enige tijd duren voor de rijbaan er weer vrij is, dus wegblijven is de boodschap", zei Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum vanmorgen.



Om 6.30 uur stond er al meer dan twee uur file richting Antwerpen. Rond 7.40 uur waren alle voertuigen getakeld, maar het is rond 8 uur vanmorgen nog altijd aanschuiven vanop de E313 en de E34.



Verkeer over lange afstand van Hasselt naar Gent wordt aangeraden via Brussel te rijden, en ook verkeer van Hasselt naar Antwerpen rijdt best via de E314 en de E19.

Op #E313 bij Antwerpen-Oost zijn 3 vrachtwagens en bestelwagen gebotst. 3 rijstroken dicht, veel glas op de weg. Nu reeds 2u aanschuiven! pic.twitter.com/gS7N13QG7U Peter Bruyninckx(@ PeterBruyninckx) link

#E313 Ongeval Antwerpen-Oost ¿ Antwerpen, verkeer over de busstrook. +1,5 uur extra! Volg omleidingen: https://t.co/Hip6tb6n5Z pic.twitter.com/8eUDRT3190 Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link

Op #E313 naar Antwerpen is het al meer dan 1 uur aanschuiven. Bij A'pen-Oost zijn 3 rijstroken dicht door 2 ongevallen met vrachtwagens. pic.twitter.com/6E3P3LpW39 Peter Bruyninckx(@ PeterBruyninckx) link