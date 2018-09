Lange file op E40 na zwaar ongeval in Jabbeke Jan Van Maele

10 september 2018

08u46

Bron: eigen berichtgeving 0 Even voor 07.00 uur vanmorgen gebeurde op de E40 in Jabbeke ter hoogte van het tankstation in de richting van de kust een zwaar ongeval. Een Ford Mustang reed er achteraan in op een vrachtwagen die op de middenstrook reed. De klap was hevig.

Door de botsing kwam de wagen tegen de betonnen middengeleider terecht. Als bij wonder kon de bestuurder op eigen kracht het zwaar verhakkelde voertuig verlaten. Zijn passagier werd door de brandweer technisch bevrijd en is met zware rugletsels naar het ziekenhuis overgebracht. De bestuurder raakte slechts lichtgewond, maar is ook naar het ziekenhuis gebracht.

Door het ongeval waren twee rijstroken versperd, maar die zijn nu weer vrijgemaakt. Er staat een file vanaf Brugge.

#E40 Ongeval afgehandeld Jabbeke → Kust. Momenteel nog 1u filerijden vanaf Brugge. Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link