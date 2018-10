Lange file op E34 richting Antwerpen na zwaar ongeval met drie auto’s Toon Verheijen

19 oktober 2018

08u39

Bron: eigen berichtgeving 0 Drie personenwagens zijn vanmorgen betrokken geraakt in een verkeersongeval op de E34 in Lille in de richting van Antwerpen.

Een wagen reed er achteraan in op de file. Daarop vloog de wagen waarop werd ingereden over de kop. Ook een derde voertuig deelde in de klappen. Een van de bestuurders is met verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.

De twee rijstroken zijn afgesloten. Verkeer kan enkel over de pechstrook. Dat zorgt voor lange files ook op de secundaire wegen.